Мажич: VAR правильно нарисовал линии в матче «Зенит» — «Балтика»

На 75-й минуте главный судья Инал Танашев после видеопросмотра отменил гол защитника калининградцев Кевина Андраде из-за пассивного офсайда у нападающего Брайана Хиля. Арбитром на VAR, который чертил офсайдные линии, был Сергей Иванов.
«По матчу “Зенит” — “Балтика”. Был большой вопрос: как рисовали офсайдные линии? VAR-судья правильно нарисовал линии с офсайд-камеры, потому что с тактической это сделать невозможно. И тактическая камера показала: вратарь “Зенита” Денис Адамов в момент удара не мог увидеть мяч, ему закрыли обзор. Может быть, если бы он обладал более быстрой реакцией, он все равно смог бы отразить удар, но мы этого не знаем — это уже философия», — сказал Мажич.
«Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на семь очков. В субботу, 14 марта, калининградцы дома сыграют против ЦСКА. Начало матча — в 20:30 по московскому времени.
