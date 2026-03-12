Мажич: VAR правильно нарисовал линии в матче «Зенит» — «Балтика»

«По матчу “Зенит” — “Балтика”. Был большой вопрос: как рисовали офсайдные линии? VAR-судья правильно нарисовал линии с офсайд-камеры, потому что с тактической это сделать невозможно. И тактическая камера показала: вратарь “Зенита” Денис Адамов в момент удара не мог увидеть мяч, ему закрыли обзор. Может быть, если бы он обладал более быстрой реакцией, он все равно смог бы отразить удар, но мы этого не знаем — это уже философия», — сказал Мажич.