Мажич: VAR правильно нарисовал линии в матче «Зенит» — «Балтика»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич подтвердил правомерность отмены гола «Балтики» в матче 19-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1). Об этом сообщает «Матч ТВ».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РФС

На 75-й минуте главный судья Инал Танашев после видеопросмотра отменил гол защитника калининградцев Кевина Андраде из-за пассивного офсайда у нападающего Брайана Хиля. Арбитром на VAR, который чертил офсайдные линии, был Сергей Иванов.

«По матчу “Зенит” — “Балтика”. Был большой вопрос: как рисовали офсайдные линии? VAR-судья правильно нарисовал линии с офсайд-камеры, потому что с тактической это сделать невозможно. И тактическая камера показала: вратарь “Зенита” Денис Адамов в момент удара не мог увидеть мяч, ему закрыли обзор. Может быть, если бы он обладал более быстрой реакцией, он все равно смог бы отразить удар, но мы этого не знаем — это уже философия», — сказал Мажич.

«Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на семь очков. В субботу, 14 марта, калининградцы дома сыграют против ЦСКА. Начало матча — в 20:30 по московскому времени.

Зенит
1:0
Первый тайм: 0:0
Балтика
Футбол, Премьер-лига, Тур 19
27.02.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена, 31357 зрителей
Главные тренеры
Сергей Семак
Андрей Талалаев
Голы
Зенит
Луис Энрике
(Максим Глушенков)
87′
Составы команд
Зенит
16
Денис Адамов
90+1′
3
Дуглас Сантос
20
Педро
78
Игорь Дивеев
33
Нино
5
Вильмар Барриос
31
Густаво Мантуан
90′
6
Ваня Дркушич
10
Максим Глушенков
90′
28
Нуралы Алип
14
Джон Джон
61′
7
Александр Соболев
9
Джон Дуран
61′
11
Луис Энрике
8
Маркус Вендел
90′
21
Александр Ерохин
Балтика
67
Максим Бориско
23
Мингиян Бевеев
16
Кевин Андраде
90+6′
2
Сергей Варатынов
4
Натан Гассама
26
Иван Беликов
68
Михаил Рядно
72′
25
Александр Филин
22
Николай Титков
7′
58′
11
Юрий Ковалев
73
Максим Петров
58′
69
Ираклий Манелов
91
Брайан Александр Хиль
88′
39
Кирилл Степанов
8
Андрей Мендель
42′
72′
10
Илья Петров
Статистика
Зенит
Балтика
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
16
6
Удары в створ
4
1
Угловые
7
5
Фолы
8
13
Офсайды
1
4
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти