Внебрачные дети и двойная жизнь: спортсмены, которые хранили секреты годами

В 2015 году футболист женился на дочери сенатора Вадима Тюльпанова Милане. Через два года у супругов родился сын Артем. Но Тюльпанова сама подала на развод, когда в СМИ вновь заговорили об изменах Кержакова, а она обнаружила в его телефоне переписки с другими женщинами. Несмотря на тяжелый развод, в июне 2022 года Кержаков женился в четвертый раз — на кинопродюсере Евгении Ледащевой. Их отношения начались еще в 2017 году, до официального развода с Тюльпановой, поэтому более двух лет оставались втайне. Кержаков живет с Евгенией по сей день, а в декабре 2025 года у них родилась дочь Ариана. Правда, его образ жизни и частая смена партнерш сделали его символом токсичных отношений в российском спорте.