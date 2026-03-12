Внебрачные дети и двойная жизнь: спортсмены, которые хранили секреты годами

В мире спорта личная жизнь часто становится достоянием общественности. И некоторые спортсмены идут на крайние меры, чтобы сохранить хоть какие-то личные границы. Поэтому годами ведут двойную жизнь из-за сложных обстоятельств, чувств, детей или страха перед критикой и осуждением. Мы собрали 4 истории, когда звезды большого спорта скрывали свои романы, браки и даже детей.
Андрей Букин — 4 года «двоеженства»
Олимпийский чемпион 1988 года в танцах на льду (в паре с Натальей Бестемьяновой), четырехкратный чемпион мира и пятикратный чемпион Европы, Андрей Букин долгое время был женат на фигуристке — Ольге Абанкиной. В браке у них родился сын Андрей. Но в 1976-м году судьба свела Букина с Еленой Васюковой. Долгие годы она была тайно влюблена в успешного и яркого фигуриста, но он при этом не давал ей никаких шансов. Все изменилось в 1989 году, когда Васюковой исполнилось 19 лет, и она превратилась в привлекательную девушку. Чувства взяли верх над Букиным. Четыре года он фактически жил на две семьи.
Но, узнав, о беременности Елены, Андрей ушел от жены. Правда, официально с ней он так и не развелся, чтобы не травмировать психику сына. А Васюкова, в свою очередь, не стала требовать от него официального оформления отношений. Так Букин оказался в ситуации «двоеженства»: формально — он еще в браке с Ольгой, фактически — живет с Еленой. Несмотря на это, Букин продолжал поддерживать обеих женщин и уделять внимание двум сыновьям.
Александр Кержаков — череда тайных связей
Александр Кержаков — бывший нападающий сборной России, рекордсмен РПЛ по голам. Его личная жизнь отмечена серией скандальных разводов. Первый брак с Марией Головой (2005−2010) закончился после публикации в соцсетях фото, на котором Кержаков обнимается с моделью Екатериной Сафроновой. После развода с Головой футболист начал жить с Екатериной гражданским браком, и у пары даже родился сын Игорь. Но уже через год совместной жизни Кержаков обвинил Екатерину в употреблении запрещенных веществ, подал на нее в суд и лишил родительских прав. Мальчик в итоге остался жить с отцом.
В 2015 году футболист женился на дочери сенатора Вадима Тюльпанова Милане. Через два года у супругов родился сын Артем. Но Тюльпанова сама подала на развод, когда в СМИ вновь заговорили об изменах Кержакова, а она обнаружила в его телефоне переписки с другими женщинами. Несмотря на тяжелый развод, в июне 2022 года Кержаков женился в четвертый раз — на кинопродюсере Евгении Ледащевой. Их отношения начались еще в 2017 году, до официального развода с Тюльпановой, поэтому более двух лет оставались втайне. Кержаков живет с Евгенией по сей день, а в декабре 2025 года у них родилась дочь Ариана. Правда, его образ жизни и частая смена партнерш сделали его символом токсичных отношений в российском спорте.
Аделина Сотникова и Дмитрий Попко — свадьба втайне от всего мира
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в одиночном катании Аделина Сотникова и казахстанский теннисист Дмитрий Попко встречались несколько лет. Их отношения были настолько закрытыми, что даже бракосочетание осталось в секрете. Пару почти не видели вместе на публике. Ни один из них не публиковал совместных фото, не давал комментариев. Только спустя годы, в 2025 году, стало известно, что они женаты. Аделина поздравила своего избранника с первой годовщиной свадьбы и опубликовала в соцсетях коллаж из снимков, на которых запечатлены трогательные моменты бракосочетания.
Сотникова объясняла такой выбор желанием сохранить личное пространство. Также известно, что в 2022 году фигуристка родила от Дмитрия Попко сына Адриана, но долгое время скрывала этот факт. Спортсмен сделал официальное предложение Сотниковой в 2024 году, но пара не спешила со свадьбой: они хотели, чтобы их сын подрос и смог увидеть церемонию. А в январе 2026 года у пары родился уже второй ребенок. Аделина поделилась с подписчиками и поклонниками радостной новостью, выложив красивые фото с новорожденным и с беременной фотосессии.
Тьерри Анри — развод за 8 миллионов фунтов
Французский футболист Тьерри Анри, звезда «Арсенала» и сборной Франции, долгое время считался образцовым семьянином. Он был женат на Клэр Мерри, с которой познакомился еще в юности. В 2011 году у них родилась дочь Тия. Но в 2014 году Клэр случайно обнаружила в телефоне мужа переписку с визажисткой Сэди Хьюлетт, с которой он работал во время рекламных съемок. Выяснилось, что их роман длился далеко не один месяц — футболист даже брал отпуск, чтобы провести это время вдали от семьи, с новой возлюбленной.
После скандального разоблачения Анри ушел из дома на две недели, а по возвращении заявил, что брак спасти невозможно. Клэр, несмотря на всю боль и обиду, пыталась сохранить семью, но Анри настаивал на разводе. Процесс проходил в Лондоне и стал одним из самых дорогих в истории английского футбола. Клэр потребовала 10 миллионов фунтов (примерно 40% совместного состояния), но суд присудил ей 8 миллионов фунтов и полную опеку над дочерью. Сам Анри после развода не комментировал ситуацию. Роман с Хьюлетт быстро сошел на нет, и с 2008 года футболист начал отношения с моделью Андреа Раячич. У них есть сын Тристан, но официально они так и не зарегистрировали свой брак.
Эти истории про сложный выбор между долгом, чувствами и общественным ожиданием. Личная жизнь спортсменов, как и у всех, полна серых зон, компромиссов и попыток быть честными — с собой и с другими. И иногда молчание — единственный способ сохранить то, что им так дорого.