Лучший бомбардир «Рубина» не сыграет против «Локомотива»

28-летний албанец получил повреждение в начале зимних тренировочных сборов «Рубина» и пропустит третий матч подряд.
«Не могу сказать, кто выйдет в составе. Но однозначно могу вас уверить, что на поле выйдут 11 футболистов. Да, Даку не подойдет к этой игре. Речь идет не о том, чтобы заменить каждого игрока (плюс у нас пропускает Начо), а речь идет о том, чтобы каждый из нас дал сверхусилие и за счет этих индивидуальных действий помог команде», — сказал главный тренер «Рубина» Франк Артига.
В этом сезоне Даку провел за «Рубин» 22 матча, в которых забил десять мячей и отдал одну голевую передачу. Албанец является лучшем бомбардиром казанцев в этом сезоне.
«Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. Матч против «Локомотива», идущего на третьей строчке, пройдет в воскресенье, 15 марта. Начало матча — в 19:00 по московскому времени.