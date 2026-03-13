Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
19:30
Динамо Мх
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.20
П2
3.53
Футбол. Германия
22:30
Боруссия М
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.42
П2
4.35
Футбол. Италия
22:45
Торино
:
Парма
Все коэффициенты
П1
2.19
X
3.10
П2
4.10
Футбол. Франция
22:45
Марсель
:
Осер
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.19
П2
7.30
Футбол. Испания
23:00
Алавес
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.42
П2
2.25
Футбол. Лига конференций
завершен
Фиорентина
2
:
Ракув
1
П1
X
П2

Лучший бомбардир «Рубина» не сыграет против «Локомотива»

Нападающий казанского «Рубина» Мирлинд Даку не примет участия в домашнем матче 21-го тура РПЛ против «Локомотива». Об этом сообщает «ТИ-Спорт».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

28-летний албанец получил повреждение в начале зимних тренировочных сборов «Рубина» и пропустит третий матч подряд.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 21, 15.03.2026, 19:00
Рубин
-
Локомотив
-

«Не могу сказать, кто выйдет в составе. Но однозначно могу вас уверить, что на поле выйдут 11 футболистов. Да, Даку не подойдет к этой игре. Речь идет не о том, чтобы заменить каждого игрока (плюс у нас пропускает Начо), а речь идет о том, чтобы каждый из нас дал сверхусилие и за счет этих индивидуальных действий помог команде», — сказал главный тренер «Рубина» Франк Артига.

В этом сезоне Даку провел за «Рубин» 22 матча, в которых забил десять мячей и отдал одну голевую передачу. Албанец является лучшем бомбардиром казанцев в этом сезоне.

«Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. Матч против «Локомотива», идущего на третьей строчке, пройдет в воскресенье, 15 марта. Начало матча — в 19:00 по московскому времени.