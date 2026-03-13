Лучший бомбардир «Рубина» не сыграет против «Локомотива»

«Не могу сказать, кто выйдет в составе. Но однозначно могу вас уверить, что на поле выйдут 11 футболистов. Да, Даку не подойдет к этой игре. Речь идет не о том, чтобы заменить каждого игрока (плюс у нас пропускает Начо), а речь идет о том, чтобы каждый из нас дал сверхусилие и за счет этих индивидуальных действий помог команде», — сказал главный тренер «Рубина» Франк Артига.