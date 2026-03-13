Гонду избежал дисквалификации за удаление в матче с «Динамо»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) решил не накладывать дополнительную дисквалификацию на нападающего ЦСКА Лусиано Гонду за удаление в матче с московским «Динамо», сообщил журналистам глава комитета Артур Григорьянц.
ЦСКА потерпел поражение от «Динамо» (1:4) в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). С 17-й минуты хозяева играли в меньшинстве после того, как Гонду был удалён за фол против защитника Максима Осипенко. Армейский клуб направил обращение в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу удаления, а также попросил КДК рассмотреть отмену красной карточки.
«Удаление Лусиано за серьёзное нарушение правил игры было рассмотрено на заседании, где присутствовали сам игрок и руководитель юридического отдела ЦСКА Хабаров. Лусиано сообщил, что он связался с Осипенко, принес извинения, которые тот принял. Извинения были выражены как в SMS, так и в телефонном разговоре.
Мы проанализировали видеозапись и все действия Гонду. ЦСКА направил запрос об отмене красной карточки, и в установленном порядке мы обратились в ЭСК РФС. Комиссия пришла к выводу, что удаление было правильным, и поэтому у КДК не было оснований для отмены карточки. Тем не менее, после тщательного анализа всех материалов, комитет принял решение не назначать дополнительную дисквалификацию Лусиано», — добавил глава КДК Григорьянц.
