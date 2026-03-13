Гонду избежал дисквалификации за удаление в матче с «Динамо»

«Удаление Лусиано за серьёзное нарушение правил игры было рассмотрено на заседании, где присутствовали сам игрок и руководитель юридического отдела ЦСКА Хабаров. Лусиано сообщил, что он связался с Осипенко, принес извинения, которые тот принял. Извинения были выражены как в SMS, так и в телефонном разговоре.



Мы проанализировали видеозапись и все действия Гонду. ЦСКА направил запрос об отмене красной карточки, и в установленном порядке мы обратились в ЭСК РФС. Комиссия пришла к выводу, что удаление было правильным, и поэтому у КДК не было оснований для отмены карточки. Тем не менее, после тщательного анализа всех материалов, комитет принял решение не назначать дополнительную дисквалификацию Лусиано», — добавил глава КДК Григорьянц.