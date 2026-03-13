Гонду избежал дисквалификации за удаление в матче с «Динамо»

Футболиста не стали наказывать дополнительно.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: ФК ЦСКА

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) решил не накладывать дополнительную дисквалификацию на нападающего ЦСКА Лусиано Гонду за удаление в матче с московским «Динамо», сообщил журналистам глава комитета Артур Григорьянц.

ЦСКА потерпел поражение от «Динамо» (1:4) в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). С 17-й минуты хозяева играли в меньшинстве после того, как Гонду был удалён за фол против защитника Максима Осипенко. Армейский клуб направил обращение в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу удаления, а также попросил КДК рассмотреть отмену красной карточки.

«Удаление Лусиано за серьёзное нарушение правил игры было рассмотрено на заседании, где присутствовали сам игрок и руководитель юридического отдела ЦСКА Хабаров. Лусиано сообщил, что он связался с Осипенко, принес извинения, которые тот принял. Извинения были выражены как в SMS, так и в телефонном разговоре.

Мы проанализировали видеозапись и все действия Гонду. ЦСКА направил запрос об отмене красной карточки, и в установленном порядке мы обратились в ЭСК РФС. Комиссия пришла к выводу, что удаление было правильным, и поэтому у КДК не было оснований для отмены карточки. Тем не менее, после тщательного анализа всех материалов, комитет принял решение не назначать дополнительную дисквалификацию Лусиано», — добавил глава КДК Григорьянц.

ЦСКА
1:4
Первый тайм: 0:2
Динамо
Футбол, Премьер-лига, Тур 20
8.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена
Главные тренеры
Фабио Челестини
Ролан Гусев
Голы
ЦСКА
Роберту Барбоза Мойзес
(Жоао Виктор)
58′
Динамо
Николас Маричаль
(Бителло)
13′
Николас Маричаль
45+4′
Бителло
(Константин Тюкавин)
66′
Иван Сергеев
(Хуан Хосе Касерес)
84′
Составы команд
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
27
Роберту Барбоза Мойзес
9
Лусиано Гонду
17′
4
Жоао Виктор
2
Матеус Рейс
31
Матвей Кисляк
22
Милан Гайич
62′
7
Матеус Алвес
3
Данил Круговой
85′
37
Энрике Кармо
17
Кирилл Глебов
76′
18
Данила Козлов
10
Иван Обляков
75′
97
Максим Воронов
6
Дмитрий Баринов
62′
11
Тамерлан Мусаев
Динамо
40
Курбан Расулов
4
Хуан Хосе Касерес
13
Николя Муми Нгамале
10
Бителло
2
Николас Маричаль
30′
55
Максим Осипенко
74
Даниил Фомин
7
Дмитрий Скопинцев
46′
56
Леон Зайдензаль
74′
33
Иван Сергеев
11
Артур Гомес
59′
60
Тимофей Маринкин
70
Константин Тюкавин
73′
50
Александр Кутицкий
44
Антонио Диас Рубенс
52′
59′
91
Ярослав Гладышев
Статистика
ЦСКА
Динамо
Желтые карточки
0
2
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
13
24
Удары в створ
3
7
Угловые
8
9
Фолы
8
15
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
