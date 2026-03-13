«“Спартак” кошмарно выглядит и ужасно играет». Геркус — о «красно-белых»

«Если “Акрон” забил три гола “Спартаку”, то “Зенит” точно справится. Ожидаю красивый футбол, но фаворитами будут хозяева — они борются за чемпионство. “Спартак” играет ужасно и находится в борьбе с самим собой. На данный момент они выглядят просто катастрофически. То, что они продемонстрировали в матчах с “Акроном” и “Динамо”, вызывает лишь разочарование.



Очень тяжело смотреть на защиту “Спартака”, хотя и “Зенит” не показывает выдающегося уровня игры. Что касается выбора основного нападающего, то на бумаге Дуран — игрок другого уровня, однако в действительности пока его игра оставляет желать лучшего. Возможно, в этом матче Соболев будет действовать с максимальной отдачей, учитывая его прошлые заслуги», — сказал Геркус в интервью Metaratings.ru.