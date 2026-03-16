Игрока ЦСКА признали лучшим молодым полузащитником не из топ-лиг

В рейтинге по версии Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES) Кисляк набрал 79,5 балла из 100. Второе место занял ивуарийский футболист турецкого «Трабзонспора» Кристиан Оулай (78,8 балла), третье — представитель Нигерии и израильского «Хапоэля» из Тель-Авива Джон Отомево (78,6 балла).
Ранее Кисляк уже попадал в рейтинги CIES: в январе 2026 года он был признан лучшим опорным полузащитником среди игроков до 22 лет, выступающих вне топ-5 лиг. Кроме того, футболист является самым дорогим игроком РПЛ по версии того же центра — его трансферная стоимость оценивается в 38−45 миллионов евро.
Матвею Кисляку 20 лет, он выступает за ЦСКА с 2024 года. В текущем сезоне футболист провел 31 встречу в разных турнирах, забил 5 голов и отдал 7 результативных передач.
В 21-м туре Российской Премьер-лиги ЦСКА уступил калининградской «Балтике» со счетом 0:1. Армейцы опустились на 5-е место в турнирной таблице — на их счету 36 очков. Лидирующий в чемпионате России «Краснодар» набрал 46 баллов. В субботу, 21 марта, команда Фабио Челестини дома сыграет с махачкалинским «Динамо».