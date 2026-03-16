Тарпищев считает состав «Спартака» лучшим в РПЛ

Президент Федерации тенниса России и болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев поделился мнением о выступлении красно-белых после рестарта РПЛ.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Алексей Никольский/POOL/ТАСС

«Я думаю, что с этим составом, при неприкосновенной дисциплине на поле, “Спартак” может обыграть любого. Потенциал у этой команды есть. Но к латиноамериканцам есть вопросы по поводу дисциплины, потому что присутствуют определенные чудачества. Это вопрос дисциплины и порядка в голове. Повторюсь, с таким составом “Спартак” может обыгрывать любого. Он не уступает никому в РПЛ», — цитирует Тарпищева «Спорт-Экспресс».

После 21 туров «Спартак», набрав 35 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. «Зенит» — второй. Лидирует в чемпионате России действующий чемпион страны в лице «Краснодара» (46). «Спартак» в 22-м туре сыграет с «Оренбургом» на выезде.

Тарпищеву 78 лет. В декабре 2024 года он был переизбран президентом на новый четырехлетний срок. Тарпищев возглавляет организацию с 1999 года.