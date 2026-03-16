Тошич: «Краснодар» и «Зенит» не превосходят конкурентов на голову

Экс-полузащитник ЦСКА не считает питерцев и краснодарцев главными претендентами на победу в РПЛ.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич поделился мнением о выступлениях «Зенита» и «Краснодара» в текущем сезоне РПЛ и оценил их шансы на чемпионство.

«Краснодар» и «Зенит» традиционно борются за верхние строчки таблицы, но теряют очки так же, как и другие клубы лиги. Они не превосходят конкурентов значительно. Основным преимуществом этих команд является опыт предыдущих чемпионских сезонов. В остальном их шансы на победу равны возможностям ЦСКА и «Локомотива», — отметил Тошич в интервью Metaratings.ru.

После 21-го тура «Краснодар» лидирует с 46 очками и 21 марта встретится с «Пари НН» (начало в 18:15 мск). «Зенит» с 45 очками занимает вторую строчку и 22 марта сыграет с «Динамо» (начало в 16:00 мск).

«Зенит» на данный момент отстает на 1 балл от «Краснодара», с таким же отрывом команда стала серебряным призером чемпионата России в сезоне-2024/2025.