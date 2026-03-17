Радимов назвал причину напряженной атмосферы в ЦСКА

На данный момент армейцы идут в РПЛ на серии из четырех поражений подряд, поочередно проиграв «Спартаку» (0:1), «Ахмату» (0:1), московскому «Динамо» (1:4) и «Балтике» (0:1).
«Я знаю точно, что в ЦСКА внутри команды недовольны тем, что тренерский штаб увеличился, и его людьми. Взаимопонимание между новыми людьми тренерского штаба и игроками… Я знаю это точно! Атмосфера изменилась не в лучшую сторону», — сказал Радимов.
Во время зимней паузы тренерский штаб ЦСКА пополнили тренер по физподготовке Габриэле Багаттини и тренер по стандартным положениям Паоло Фаваретто. В свою очередь тренерский штаб клуб по семейным обстоятельствам покинул Алексей Березуцкий.
Челестини возглавил ЦСКА летом 2025 года, сменив на этом посту Марко Николича. Контракт с 50-летним швейцарским специалистом был подписан на два года с опцией продления еще на один сезон.
ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на десять очков. В субботу, 21 марта, армейцы дома сыграют против махачкалинского «Динамо». Начало матча — в 16:00 по московскому времени.