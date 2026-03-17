Унаи Эмери поделился мнением о Дзюбе

Унаи Эмери возглавлял «Спартак» с июня по ноябрь 2012 года. Артём Дзюба выступал за «красно-белых» в период с 2006 по 2015 годы. Недавно Дзюба заявил, что с удовольствием вернулся бы в московскую команду, если бы представилась такая возможность.