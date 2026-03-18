Денис Глушаков: Для меня московских пробок не существует

«Последний раз в метро я был очень давно. Хорошо сохранились воспоминания, как заходил туда после матча с “Тереком”. Тогда болельщики на поле выбежали, а я в метро побывал. У нас была фотосессия, мы с Димой Комбаровым проехались. С тех пор, может быть, однажды пару станций проехал. Мне на машине передвигаться удобнее. Для меня московских пробок не существует», — передает слова Глушакова Sport24.
Денис Глушаков выступал в Российской Премьер-лиге за «Спартак», «Локомотив», «Пари НН», «Ахмат» и «Химки». Вместе с красно-белыми игрок стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. В составе сборной России на счету Глушакова 57 матчей, в которых он забил пять мячей и отдал одну голевую передачу.
После 21-го тура Российской Премьер-лиги «Спартак» набрал 35 очков и занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от лидера «Краснодара» на 11 очков. В 22-м туре москвичи на выезде сыграют с находящимся в зоне вылета «Оренбургом».