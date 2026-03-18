В РФС разобрали стычку тренеров «Балтики» и ЦСКА в матче РПЛ

Милорад Мажич дал свой комментарий по поводу ситуации, а также высказался об удалении Рубенса в матче «Динамо» — «Ростов».

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич дал оценку работе арбитра Кирилла Левникова в матче чемпионата России между «Балтикой» и ЦСКА. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Мы обсудили эпизоды на экспертно‑судейской комиссии, и единогласное решение — красная карточка тренеру “Балтики” показана правильно. Для тренера ЦСКА Челестини тоже верно показана красная карточка. Судья адекватно оценил ситуацию», — отметил Мажич.

Встреча, прошедшая в Калининграде, завершилась победой «Балтики» со счётом 1:0. В концовке матча главный тренер хозяев Андрей Талалаев, подбирая мяч, улетевший в аут, пнул его на трибуны, чтобы помешать быстрым действиям ЦСКА. Это вызвало недовольство футболиста московской команды Энрике Кармо, который подбежал и толкнул тренера. В результате возникла потасовка, в которой принял участие и наставник ЦСКА Фабио Челестини. Оба главных тренера были удалены.

После этой победы «Балтика» поднялась на четвертое место в таблице РПЛ с 39 очками, тогда как ЦСКА опустился на пятое место с 36 баллами. Лидирует «Краснодар», который после 21 тура имеет 45 очков.

Мажич также заявил, что Рубенс не заслужил удаления в матче «Динамо» с «Ростовом».

«Судья в эпизоде с первой желтой думал, что был контакт локтя Рубенса с головой Щетинина. А его не было. Тут только штрафной удар. Эпизод с Ваханией на 39-й минуте — фол по неосторожности. Рубенс рисковал, но безрассудности не было. Был контакт, и он сразу попытался убрать ногу. И тут только штрафной», — сказал Мажич в эфире «Матч Премьер».

Балтика
1:0
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 21
14.03.2026, 20:30 (МСК UTC+3)
Ростех Арена, 19860 зрителей
Главные тренеры
Андрей Талалаев
Фабио Челестини
Голы
Балтика
Брайан Александр Хиль
63′
Составы команд
Балтика
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
4
Натан Гассама
16
Кевин Андраде
34′
23
Мингиян Бевеев
90+14′
91
Брайан Александр Хиль
90+14′
73
Максим Петров
77
Эльдар Чивич
61′
68
Михаил Рядно
22
Николай Титков
90+10′
76′
21
Эдуардо Андерсон
10
Илья Петров
46′
8
Андрей Мендель
80′
25
Александр Филин
15
Тентон Йенне
51′
61′
69
Ираклий Манелов
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
89′
10
Иван Обляков
4
Жоао Виктор
90+1′
31
Матвей Кисляк
3
Данил Круговой
69′
18
Данила Козлов
17
Кирилл Глебов
45′
69′
20
Матия Попович
11
Тамерлан Мусаев
65′
97
Максим Воронов
2
Матеус Рейс
75′
79
Кирилл Данилов
6
Дмитрий Баринов
69′
37
Энрике Кармо
90+12′
Статистика
Балтика
ЦСКА
Желтые карточки
5
4
Удары (всего)
11
13
Удары в створ
5
5
Угловые
5
6
Фолы
23
10
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
