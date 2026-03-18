В РФС разобрали стычку тренеров «Балтики» и ЦСКА в матче РПЛ

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич дал оценку работе арбитра Кирилла Левникова в матче чемпионата России между «Балтикой» и ЦСКА. Об этом сообщает «Матч ТВ».
«Мы обсудили эпизоды на экспертно‑судейской комиссии, и единогласное решение — красная карточка тренеру “Балтики” показана правильно. Для тренера ЦСКА Челестини тоже верно показана красная карточка. Судья адекватно оценил ситуацию», — отметил Мажич.
Встреча, прошедшая в Калининграде, завершилась победой «Балтики» со счётом 1:0. В концовке матча главный тренер хозяев Андрей Талалаев, подбирая мяч, улетевший в аут, пнул его на трибуны, чтобы помешать быстрым действиям ЦСКА. Это вызвало недовольство футболиста московской команды Энрике Кармо, который подбежал и толкнул тренера. В результате возникла потасовка, в которой принял участие и наставник ЦСКА Фабио Челестини. Оба главных тренера были удалены.
После этой победы «Балтика» поднялась на четвертое место в таблице РПЛ с 39 очками, тогда как ЦСКА опустился на пятое место с 36 баллами. Лидирует «Краснодар», который после 21 тура имеет 45 очков.
Мажич также заявил, что Рубенс не заслужил удаления в матче «Динамо» с «Ростовом».
«Судья в эпизоде с первой желтой думал, что был контакт локтя Рубенса с головой Щетинина. А его не было. Тут только штрафной удар. Эпизод с Ваханией на 39-й минуте — фол по неосторожности. Рубенс рисковал, но безрассудности не было. Был контакт, и он сразу попытался убрать ногу. И тут только штрафной», — сказал Мажич в эфире «Матч Премьер».
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
