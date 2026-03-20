Защитник «Спартака» Ву: В России и Франции одинаковое судейство

Центральный защитник «Спартака» Кристофер Ву сравнил судейство в РПЛ и Лиге 1. Ранее камерунец выступал за «Нанси», «Ланс» и «Ренн».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИАМО

— Одинаковое судейство что в России, что во Франции. Везде судьи ошибаются, и в Лиге 1 тоже, несмотря на наличие ВАР. Но арбитр в матче против «Динамо» был очень хорош: шел на контакт и принимал правильные решения.

— Некоторые говорят, что ВАР делает футбол хуже. Какая у тебя точка зрения?

— Я не согласен, потому что до ВАР с судейством было сложнее. Раньше могли поставить пенальти или дать красную карточку просто потому, что эпизод выглядит опасно, и ничего с этим не сделать. А сейчас в случае ошибки ВАР может помочь изменить решение, поэтому мне это нравится, — приводит слова Ву «Советский спорт».

18 марта «Спартак» победил «Динамо» со счетом 1:0. Единственный гол на 57-й минуте забил Кристофер Ву. Тем не менее в финал Пути РПЛ Кубка России прошло «Динамо», в предыдущем матче победившее со счетом 5:2.

24-летний Кристофер Ву перешел в «Спартак» в сентябре 2025 года. Камерунец провел в составе красно-белых 17 матчей, в которых забил два мяча. После 21 тура Российской Премьер-лиги «Спартак» набрал 35 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице. 22 марта «Спартак» на выезде сыграет с «Оренбургом».

Спартак
1:0
Первый тайм: 0:0
Динамо
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Плей-офф
18.03.2026, 20:45 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Хуан Карлос Карседо
Ролан Гусев
Голы
Спартак
Кристофер Ву
58′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
68
Руслан Литвинов
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
83
Жедсон Фернандеш
5
Эсекиэль Барко
97
Даниил Денисов
76′
35
Кристофер Мартинс
2
Олег Рябчук
46′
10
Маркиньос
72′
47
Роман Зобнин
87′
91
Антон Заболотный
24
Никита Массалыга
46′
7
Пабло Солари
9
Манфред Угальде
34′
65′
11
Ливай Гарсия
Динамо
40
Курбан Расулов
4
Хуан Хосе Касерес
13
Николя Муми Нгамале
80′
91
Ярослав Гладышев
57
Давид Рикардо
74
Даниил Фомин
90+4′
7
Дмитрий Скопинцев
76′
56
Леон Зайдензаль
10
Бителло
55′
15
Данил Глебов
70′
70
Константин Тюкавин
76′
33
Иван Сергеев
55
Максим Осипенко
39′
6
Роберто Фернандес
44
Антонио Диас Рубенс
55′
60
Тимофей Маринкин
Статистика
Спартак
Динамо
Желтые карточки
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
