Соболева должны были удалить за «безрассудный контакт с головой»

Встреча прошла 14 марта. На 65-й минуте при счете 1:0 нападающий «Зенита» Александр Соболев, имевший на тот момент предупреждение за празднование гола в маске для подводного плавания, выставил руку в сторону полузащитника «Спартака» Наиля Умярова и нанес ему удар локтем по лицу. Карасев не усмотрел в этом эпизоде нарушения и не выписал Соболеву вторую желтую карточку, которая бы означала его удаление с поля.
«Решение: судья ошибочно не вынес второе предупреждение в матче игроку команды “Зенит” Александру Соболеву. Голосование: единогласно. Мотивировка: Александр Соболев видит игрока “Спартак-Москва” Наиля Умярова и выставляет руку в его сторону, совершая безрассудный контакт с головой. Судье следовало вынести предупреждение игроку “Зенита” и удалить его с поля за второе предупреждение, полученное в матче», — сказано в решении ЭСК РФС.
Помимо эпизода с Соболевым, «Спартак» оспаривал еще два решения Карасева, однако их ЭСК признал верными.
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на один балл. В воскресенье, 22 марта, петербуржцы на выезде сыграют против московского «Динамо». Начало матча — в 16:30 по московскому времени.
Сергей Семак
Хуан Карлос Карседо
Александр Соболев
45′
Джон Дуран
81′
16
Денис Адамов
3
Дуглас Сантос
20
Педро
6
Ваня Дркушич
33
Нино
5
Вильмар Барриос
31
Густаво Мантуан
76′
61
Даниил Кондаков
10
Максим Глушенков
46′
78
Игорь Дивеев
14
Джон Джон
46′
11
Луис Энрике
7
Александр Соболев
45′
76′
9
Джон Дуран
8
Маркус Вендел
20′
87′
66
Роман Вега
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
3
Кристофер Ву
81′
68
Руслан Литвинов
27
Игорь Дмитриев
59′
2
Олег Рябчук
84′
7
Пабло Солари
44′
71′
77
Тео Бонгонда
10
Маркиньос
16′
84′
11
Ливай Гарсия
35
Кристофер Мартинс
59′
83
Жедсон Фернандеш
47
Роман Зобнин
59′
9
Манфред Угальде
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти