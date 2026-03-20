Соболева должны были удалить за «безрассудный контакт с головой»

Экспертно-судейская комиссия РФС признала ошибкой решение Сергея Карасева не показывать вторую желтую карточку Александру Соболеву в матче «Зенит» — «Спартак» (2:0). Об этом сообщает официальный сайт РФС.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла 14 марта. На 65-й минуте при счете 1:0 нападающий «Зенита» Александр Соболев, имевший на тот момент предупреждение за празднование гола в маске для подводного плавания, выставил руку в сторону полузащитника «Спартака» Наиля Умярова и нанес ему удар локтем по лицу. Карасев не усмотрел в этом эпизоде нарушения и не выписал Соболеву вторую желтую карточку, которая бы означала его удаление с поля.

«Решение: судья ошибочно не вынес второе предупреждение в матче игроку команды “Зенит” Александру Соболеву. Голосование: единогласно. Мотивировка: Александр Соболев видит игрока “Спартак-Москва” Наиля Умярова и выставляет руку в его сторону, совершая безрассудный контакт с головой. Судье следовало вынести предупреждение игроку “Зенита” и удалить его с поля за второе предупреждение, полученное в матче», — сказано в решении ЭСК РФС.

Помимо эпизода с Соболевым, «Спартак» оспаривал еще два решения Карасева, однако их ЭСК признал верными.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на один балл. В воскресенье, 22 марта, петербуржцы на выезде сыграют против московского «Динамо». Начало матча — в 16:30 по московскому времени.

Зенит
2:0
Первый тайм: 1:0
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 21
14.03.2026, 16:00 (МСК UTC+3)
Газпром Арена, 57777 зрителей
Главные тренеры
Сергей Семак
Хуан Карлос Карседо
Голы
Зенит
Александр Соболев
45′
Джон Дуран
81′
Составы команд
Зенит
16
Денис Адамов
3
Дуглас Сантос
20
Педро
6
Ваня Дркушич
33
Нино
5
Вильмар Барриос
31
Густаво Мантуан
76′
61
Даниил Кондаков
10
Максим Глушенков
46′
78
Игорь Дивеев
14
Джон Джон
46′
11
Луис Энрике
7
Александр Соболев
45′
76′
9
Джон Дуран
8
Маркус Вендел
20′
87′
66
Роман Вега
Спартак
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
3
Кристофер Ву
81′
68
Руслан Литвинов
27
Игорь Дмитриев
59′
2
Олег Рябчук
84′
7
Пабло Солари
44′
71′
77
Тео Бонгонда
10
Маркиньос
16′
84′
11
Ливай Гарсия
35
Кристофер Мартинс
59′
83
Жедсон Фернандеш
47
Роман Зобнин
59′
9
Манфред Угальде
Статистика
Зенит
Спартак
Желтые карточки
2
4
Удары (всего)
12
9
Удары в створ
4
0
Угловые
2
5
Фолы
7
20
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
