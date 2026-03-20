Соболев — о праздновании в маске: Поступил абсолютно неправильно

Нападающий «Зенита» Александра Соболева в матче 21-го тура Российской Премьер-лиги против «Спартака» (2:0) открыл счёт, реализовав пенальти. После чего он надел маску для подводного плавания.
— Расскажи о том, как ты решил подготовить на игру со «Спартаком» маску для подводного плавания.
— Я целиком ролик не видел, мне просто показали момент про меня. Я подумал: «Ну, раз вы так, то давайте тогда маску купим, тоже посмеемся». Почему нет? Если честно, я не очень понял этот жест «Спартака». Я про них полтора-два года вообще слова плохого не говорил, максимальное уважение к клубу проявил. А тут они пытаются меня задеть, пошутить надо мной. Нет, я не обиделся, просто не очень понял. Еще после игры какое-то видео выложили, опять про какие-то там маски для ныряния… Ну камон, вы серьезно?
— Семак знал о твоем намерении отметить гол в маске?
— Понятно, что с Сергеем Богдановичем я это не обсуждал. Вообще ни с кем не обсуждал. Но я опять же понимал, что если забью на десятой минуте, то с маской отмечать не буду. А тут посмотрел на табло — 43-я минута. Думаю: «Определенный риск есть. Ну ладно, сделаю». Благо все обошлось в этой ситуации с Умяровым. Я реально считаю, что это не фол, но эпизод можно было развернуть как хочешь. Вполне мог получить вторую желтую и подвести команду. Конечно, так делать нельзя, я поступил абсолютно неправильно по отношению к команде. Больше так делать не буду.
— А если молодые ребята из академии «Зенита» посмотрели матч и теперь захотят делать так же?
— Повторюсь: это огромный риск. Мог получить красную при 1:0, и неизвестно, чем бы все обернулось. Был бы антигероем, — передает слова Соболева «РБ Спорт».
29-летний Соболев выступал за «Спартак» до 2024 года, после чего в августе перешел в «Зенит». Перед матчем он заявил, что не будет отказываться от празднования гола в ворота московского клуба.
В текущем сезоне на счету Соболева восемь голов и две результативные передачи в 28 матчах во всех турнирах.
Сергей Семак
Хуан Карлос Карседо
Александр Соболев
45′
Джон Дуран
81′
16
Денис Адамов
3
Дуглас Сантос
20
Педро
6
Ваня Дркушич
33
Нино
5
Вильмар Барриос
31
Густаво Мантуан
76′
61
Даниил Кондаков
10
Максим Глушенков
46′
78
Игорь Дивеев
14
Джон Джон
46′
11
Луис Энрике
7
Александр Соболев
45′
76′
9
Джон Дуран
8
Маркус Вендел
20′
87′
66
Роман Вега
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
3
Кристофер Ву
81′
68
Руслан Литвинов
27
Игорь Дмитриев
59′
2
Олег Рябчук
84′
7
Пабло Солари
44′
71′
77
Тео Бонгонда
10
Маркиньос
16′
84′
11
Ливай Гарсия
35
Кристофер Мартинс
59′
83
Жедсон Фернандеш
47
Роман Зобнин
59′
9
Манфред Угальде
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти