Стали известны судейские назначение 22 тура РПЛ

Стали известны судейские назначения на матчи 22-го тура РПЛ. Список появился на официальном сайте РФС.
21 марта, суббота
«Ахмат» — «Ростов»
Судья: Евгений Кукуляк
Помощники судьи: Андрей Болотенков, Алексей Ермилов
Резервный судья: Инал Танашев
VAR: Сергей Карасёв
AVAR: Сергей Чебан
Инспектор: Сергей Мацюра.
ЦСКА — «Динамо» Махачкала
Судья: Антон Фролов
Помощники судьи: Кирилл Большаков, Егор Болховитин
Резервный судья: Игорь Капленков
VAR: Василий Казарцев
AVAR: Роман Сафьян
Инспектор: Сергей Лапочкин.
«Краснодар» — «Пари Нижний Новгород»
Судья: Алексей Сухой
Помощники судьи: Дмитрий Мосякин, Денис Березнов
Резервный судья: Николай Волошин
VAR: Павел Шадыханов
AVAR: Кирилл Левников
Инспектор: Виктор Кулагин.
«Балтика» — «Сочи»
Судья: Станислав Матвеев
Помощники судьи: Игорь Демешко, Дмитрий Маликов
Резервный судья: Матвей Заика
VAR: Иван Абросимов
AVAR: Анатолий Жабченко
Инспектор: Алексей Резников.
22 марта, воскресенье
«Оренбург» — «Спартак»
Судья: Рафаэль Шафеев
Помощники судьи: Денис Петров, Ярослав Калиниченко
Резервный судья: Никита Новиков
VAR: Владимир Москалёв
AVAR: Василий Казарцев
Инспектор: Андрей Иванов.
«Динамо» Москва — «Зенит»
Судья: Сергей Иванов
Помощники судьи: Андрей Образко, Варанцо Петросян
Резервный судья: Андрей Прокопов
VAR: Артур Фёдоров
AVAR: Павел Шадыханов
Инспектор: Юрий Баскаков.
«Крылья Советов» — «Рубин»
Судья: Артём Чистяков
Помощники судьи: Максим Гаврилин, Алексей Стипиди
Резервный судья: Юрий Матвеев
VAR: Анатолий Жабченко
AVAR: Сергей Карасёв
Инспектор: Сергей Французов.
«Локомотив» — «Акрон»
Судья: Сергей Цыганок
Помощники судьи: Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин
Резервный судья: Михаил Черемных
VAR: Кирилл Левников
AVAR: Ранэль Зияков
Инспектор: Николай Иванов.