Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Кальяри
0
:
Наполи
1
Все коэффициенты
П1
17.00
X
5.60
П2
1.23
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Ротор
1
:
Факел
0
Все коэффициенты
П1
1.39
X
4.08
П2
20.00
Футбол. Германия
22:30
РБ Лейпциг
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.17
П2
3.55
Футбол. Италия
22:45
Дженоа
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
2.19
X
3.13
П2
3.88
Футбол. Франция
22:45
Ланс
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.42
П2
13.50
Футбол. Англия
23:00
Борнмут
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.85
П2
2.12
Футбол. Испания
23:00
Вильярреал
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.71
П2
3.85

«Балтика» намерена оспорить дисквалификацию Талалаева

Калининградцы не согласны с решением КДК.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Спорт-Экспресс

Глава попечительского совета «Балтики» Илья Мясников прокомментировал в интервью «СЭ» решение КДК РФС о дисквалификации главного тренера калининградской команды Андрея Талалаева на четыре матча РПЛ.

По вердикту КДК РФС, Талалаев пропустит встречи «Балтики» с «Сочи» (дома, 21 марта), «Динамо» Махачкала (в гостях, 5 апреля), «Пари Нижний Новгород» (дома, 11 апреля) и «Краснодаром» (в гостях, 19 апреля).

«Не знаком с юридическими нюансами, но по духу игры и тому, что происходило в матче, считаю, что четыре игры — слишком много. Где-то в голове держал наказание в два матча. Челестини вовсе наказан на одну игру. Мы пообщались с генеральным директором и решили, что еще поборемся и попробуем сократить эту дисквалификацию. Будет ли клуб наказывать тренера? Мы проведем профилактическую беседу», — сказал Мясников «СЭ».

Балтика
1:0
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 21
14.03.2026, 20:30 (МСК UTC+3)
Ростех Арена, 19860 зрителей
Главные тренеры
Андрей Талалаев
Фабио Челестини
Голы
Балтика
Брайан Александр Хиль
63′
Составы команд
Балтика
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
4
Натан Гассама
16
Кевин Андраде
34′
23
Мингиян Бевеев
90+14′
91
Брайан Александр Хиль
90+14′
73
Максим Петров
77
Эльдар Чивич
61′
68
Михаил Рядно
22
Николай Титков
90+10′
76′
21
Эдуардо Андерсон
10
Илья Петров
46′
8
Андрей Мендель
80′
25
Александр Филин
15
Тентон Йенне
51′
61′
69
Ираклий Манелов
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
89′
10
Иван Обляков
4
Жоао Виктор
90+1′
31
Матвей Кисляк
3
Данил Круговой
69′
18
Данила Козлов
17
Кирилл Глебов
45′
69′
20
Матия Попович
11
Тамерлан Мусаев
65′
97
Максим Воронов
2
Матеус Рейс
75′
79
Кирилл Данилов
6
Дмитрий Баринов
69′
37
Энрике Кармо
90+12′
Статистика
Балтика
ЦСКА
Желтые карточки
5
4
Удары (всего)
11
13
Удары в створ
5
5
Угловые
5
6
Фолы
23
10
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
