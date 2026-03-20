Бывший и.о. главного тренера «Спартака» обучается на лицензию PRO

Как сообщает Sport24, тренер «Спартака» Вадим Романов начал обучение на получение лицензии PRO. По завершении курса у 47-летнего специалиста появится возможность возглавлять клубы РПЛ в качестве главного тренера.
Осенью 2025 года Романов исполнял обязанности главного тренера «Спартака» на временной основе.
Под его руководством команда провела четыре матча, одержав две победы и забив пять голов. После Романова московский клуб с января 2026 года «красно-белых» возглавляет Хуан Карлос Карседо.
Напомним, Романов заявлял о планах обучаться на лицензию еще в декабре 2025 года.
— Много обсуждений вашего будущего. Вы планируете пойти обучаться на лицензию Pro?
— По лицензии все просто. Не было группы, поэтому не было лицензии. Сейчас будет набор, поступлю и буду обучаться.
— Когда вы начнете обучение?
— Весной. С марта, — передает слова Романова корреспондент «Матч ТВ».
После 21-го тура РПЛ сезона-2025/26 «Спартак» идет на шестом месте в таблице с 35 очками. В 22-м туре «красно-белые» встретятся с «Оренбургом». Матч состоится 22 марта в 13:45 по московскому времени.