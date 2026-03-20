Клуб РПЛ рискует не поехать на выездную игру из-за отсутствия денег

Футбольный клуб «Ростов» может не поехать на матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против нижегородского «Пари НН» из-за нехватки денег, сообщает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.
Согласно информации, счета клуба заблокированы из-за долгов. Несмотря на то, что «Ростову» удалось найти средства для поездки в Грозный, теперь у команды нет ясности, где найти деньги для поездки в Краснодар.
Матч «Ростова» и «Пари НН» запланирован на 5 апреля.
2 февраля глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино заявил, что санкции против России не дали ожидаемого результата, и нужно рассмотреть возможность возвращения российских команд. Однако позже издание The Times сообщило, что совет ФИФА не планирует рассматривать вопрос о допуске российских футболистов из-за возможной критики со стороны европейских стран.
Ближайший крупный международный турнир под эгидой ФИФА, который российские футболисты пропустят, — это чемпионат мира 2026 года, который пройдет летом 2026 года в США, Мексике и Канаде. Чемпионат мира состоится с 11 июня по 18 июля.