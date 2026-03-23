Аршавин: Сперцян перерос уровень РПЛ

«Что про него можно сказать? Он показывает стабильно свой уровень многие годы. Добавить нечего. Очень сильный игрок, который, наверное, перерос ту лигу, в которой выступает», — передает слова Аршавина «Матч ТВ».
25-летний Эдуард Сперцян — воспитанник «Краснодара». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и отдал 16 голевых передач. Контракт Сперцяна с «быками» истекает летом 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
«Краснодар» после 22 туров возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 49 очками и на один балл опережает «Зенит».
Биография Эдуарда Сперцяна: карьера и личная жизнь футболиста
Один из главных талантов РПЛ последних лет уже несколько сезонов подряд находится «на карандаше» европейских клубов. После чемпионства «Краснодара» вероятность ухода лидера клуба только выросла. Биография Эдуарда Сперцяна заслуживает продолжения в виде зарубежной карьеры. Потому что в России главные вершины полузащитник уже покорил.Читать дальше