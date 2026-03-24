Геннадий Орлов раскрыл главный секрет прогресса «Зенита»

—Наконец-то Сергей Семак всю критику [услышал]. Нет поперечных передач, в основном вертикальные, вперед. Желание, борьба, Глушенков. Соболев на 30% прибавил. С приходом Дурана он стал лучше, чем был. В матче с «Динамо» он играл так, как играл лучшие матчи за «Спартак». До этого он ведь хуже играл. Ну и слава богу! Дождались! Но впереди еще большие задачи, — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».