Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Штутгарт
5
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
2
:
Страсбур
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Интер
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
3
:
Атлетико
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
0
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
5
:
Чайка
2
П1
X
П2

Геннадий Орлов раскрыл главный секрет прогресса «Зенита»

Геннадий Орлов, известный футбольный комментатор, выразил свое восхищение прогрессом в игре сине-бело-голубых на волнах «Радио Зенит».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Андрей Чепакин/ТАСС

Орлов отметил, что критика, высказываемая в адрес главного тренера клуба из Санкт-Петербурга Сергея Семака, была услышана и учтена.

—Наконец-то Сергей Семак всю критику [услышал]. Нет поперечных передач, в основном вертикальные, вперед. Желание, борьба, Глушенков. Соболев на 30% прибавил. С приходом Дурана он стал лучше, чем был. В матче с «Динамо» он играл так, как играл лучшие матчи за «Спартак». До этого он ведь хуже играл. Ну и слава богу! Дождались! Но впереди еще большие задачи, — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Актуальное положение «Зенита» в турнирной таблице РПЛ свидетельствует о захватывающей гонке за лидерство: с 48 набранными очками команда занимает вторую строчку, уступая одно очко действующему чемпиону «Краснодару», который возглавляет чемпионат России с 49 баллами.

Ранее суперкомпьютер Opta назвал фаворита на победу в РПЛ по итогам 22 туров.

Главным фаворитом на победу в РПЛ по версии искусственного интеллекта является «Зенит» из Санкт-Петербурга, чьи шансы на титул оцениваются в 58,5%. Второе место занимает действующий чемпион страны «Краснодар» (37,8%, 49 очков). Также на победу в чемпионате претендуют «Локомотив» (2,8%), «Балтика» (0,5%), ЦСКА (0,2%) и «Спартак» (0,1%).

В следующем туре «Зенит» 4 апреля на своем поле встретится с самарскими «Крыльями Советов». «Краснодар» в этот же день сыграет в гостях с грозненским «Ахматом». Калининградская «Балтика» 5 апреля на выезде проведет матч против махачкалинского «Динамо». ЦСКА 4 апреля приедет в гости к тольяттинскому «Акрону». «Спартак» 5 апреля на своей арене примет «Локомотив».


Динамо
1:3
Первый тайм: 1:2
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 22
22.03.2026, 16:00 (МСК UTC+3)
Динамо
Главные тренеры
Ролан Гусев
Сергей Семак
Голы
Динамо
Артур Гомес
(Хуан Хосе Касерес)
37′
Зенит
Джон Джон
22′
Александр Соболев
(Максим Глушенков)
43′
Максим Глушенков
(Александр Соболев)
85′
Составы команд
Динамо
40
Курбан Расулов
4
Хуан Хосе Касерес
7
Дмитрий Скопинцев
2
Николас Маричаль
74
Даниил Фомин
60
Тимофей Маринкин
13
Николя Муми Нгамале
75′
17
Ульви Бабаев
11
Артур Гомес
66′
33
Иван Сергеев
10
Бителло
75′
91
Ярослав Гладышев
70
Константин Тюкавин
78′
14
Эль Мехди Маухуб
57
Давид Рикардо
46′
6
Роберто Фернандес
Зенит
16
Денис Адамов
3
Дуглас Сантос
11
Луис Энрике
78
Игорь Дивеев
33
Нино
8
Маркус Вендел
31
Густаво Мантуан
90′
28
Нуралы Алип
14
Джон Джон
32′
66′
6
Ваня Дркушич
10
Максим Глушенков
88′
61
Даниил Кондаков
7
Александр Соболев
87′
9
Джон Дуран
5
Вильмар Барриос
90′
17
Андрей Мостовой
Статистика
Динамо
Зенит
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
9
13
Удары в створ
2
3
Угловые
3
6
Фолы
17
9
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
