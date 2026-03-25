Игор Митрески: «Спартак» не слабее «Зенита»

Игор Митрески объяснил, почему и игрокам, и новому тренеру необходимо время для взаимной адаптации, а также высказался о составе красно-белых в сравнении с другими клубами РПЛ.
Когда его спросили о том, продолжает ли он следить за матчами «Спартака», Митрески отметил: «Конечно. В целом слежу за российским футболом. По телевидению у нас показывают матчи РПЛ — не все, но многие. Если интересный матч “Спартака” не показывают, ищу трансляцию в интернете».
Касаясь состояния команды после смены тренера, Митрески заметил: «Игрокам всегда нужно время, чтобы адаптироваться к требованиям нового тренера. Карседо тоже нужно время. По составу “Спартак” — один из сильнейших клубов РПЛ, не слабее “Зенита”», — приводит слова Митрески Metaratings.ru.
Испанский специалист Хуан Карлос Карседо был назначен на должность главного тренера клуба в январе. Он сменил на посту серба Деяна Станковича. При Карседо «Спартак» провел шесть матчей, а которых одержал четыре победы и потерпел два поражения.
В текущем сезоне РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице с 38 очками, отставая от лидирующего «Краснодара» на 11 баллов. В следующем туре 5 апреля красно-белые на своем поле сыграют с «Локомотивом».