168-сантиметровый Батраков лидирует в РПЛ по голам головой

Как сообщает «РУСТАТ», Батраков провел на поле 2033 минуты, за это время он нанес всего семь ударов головой, пять из которых пришлись в створ ворот. Рост полузащитника составляет 168 сантиметров. Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба забил три гола головой в РПЛ, при этом рост колумбийца на 20 сантиметров выше Батракова.
На официальном сайте «Локомотива» рост Батракова указан 173 сантиметра.
По два гола головой забили Жедсон, Диего Коста, Николас Маричаль, Георгий Мелкадзе, Эгаш Касинтура, Игнасио Сааведра, Роналдо, Пабло Солари и Виктор Са.
Больше всего ударов головой в нынешнем сезоне РПЛ нанес форвард «Ростова» Егор Голенков — 18, семь из которых в створ. У 189-сантиметрового Голенкова только один гол, забитый головой.
В нынешнем сезоне Алексей Батраков провел 29 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, в которых забил 16 мячей и отдал девять результативных передач. По оценке интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.
«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 44 очками. Подопечные Михаила Галактионова отстают от лидирующего «Краснодара» на пять баллов. В следующем туре «железнодорожники» 5 апреля в гостях сыграют со «Спартаком».