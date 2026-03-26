Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Турция
:
Румыния
П1
1.45
X
5.00
П2
7.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Италия
:
Северная Ирландия
П1
1.30
X
5.95
П2
12.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Уэльс
:
Босния и Герцеговина
П1
1.75
X
3.69
П2
5.03
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Украина
:
Швеция
П1
3.35
X
3.22
П2
2.38
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Польша
:
Албания
П1
1.72
X
3.55
П2
5.80
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Словакия
:
Косово
П1
2.27
X
3.13
П2
3.60
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Дания
:
Северная Македония
П1
1.25
X
6.70
П2
15.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Чехия
:
Ирландия
П1
1.97
X
3.49
П2
4.15

Аршавин: ошибочные пенальти вредят имиджу клубов РПЛ

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин, который занимает должность заместителя председателя правления по спортивному развитию «Зенита», прокомментировал судейские ошибки в матчах РПЛ.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Александр Демьянчук/ТАСС

Ранее глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич вынес оценку действиям арбитра Павла Кукуяна в матче Кубка России между «Зенитом» и махачкалинским «Динамо» (1:0). Он заключил, что Кукуян ошибочно назначил пенальти в пользу сине-бело-голубых.

«Мы видим, что видеоповторы появились, а ошибки судей не исчезли. На мой взгляд, если арбитр на VAR пропускает ошибку судьи в поле, то это меньшее зло, нежели когда сам видеоассистент допускает ошибку и влияет на эпизод.

А сейчас роль видеоарбитров очень возросла. При этом ошибочные пенальти вредят имиджу тех команд, в пользу которых они назначаются», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

На матче первого этапа полуфинала Пути регионов Кубка России «Зенит» — «Динамо» Махачкала работала следующая бригада арбитров: судья — Павел Кукуян; помощники судьи — Алексей Стипиди, Александр Туркин; резервный судья — Станислав Матвеев; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Александр Гвардис.