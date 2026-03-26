Аршавин: ошибочные пенальти вредят имиджу клубов РПЛ

Ранее глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич вынес оценку действиям арбитра Павла Кукуяна в матче Кубка России между «Зенитом» и махачкалинским «Динамо» (1:0). Он заключил, что Кукуян ошибочно назначил пенальти в пользу сине-бело-голубых.
«Мы видим, что видеоповторы появились, а ошибки судей не исчезли. На мой взгляд, если арбитр на VAR пропускает ошибку судьи в поле, то это меньшее зло, нежели когда сам видеоассистент допускает ошибку и влияет на эпизод.
А сейчас роль видеоарбитров очень возросла. При этом ошибочные пенальти вредят имиджу тех команд, в пользу которых они назначаются», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».
На матче первого этапа полуфинала Пути регионов Кубка России «Зенит» — «Динамо» Махачкала работала следующая бригада арбитров: судья — Павел Кукуян; помощники судьи — Алексей Стипиди, Александр Туркин; резервный судья — Станислав Матвеев; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Александр Гвардис.