Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Турция
:
Румыния
П1
1.45
X
5.10
П2
7.04
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Италия
:
Северная Ирландия
П1
1.30
X
5.95
П2
12.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Уэльс
:
Босния и Герцеговина
П1
1.75
X
3.69
П2
5.03
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Украина
:
Швеция
П1
3.25
X
3.22
П2
2.38
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Польша
:
Албания
П1
1.72
X
3.55
П2
5.80
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Словакия
:
Косово
П1
2.30
X
3.13
П2
3.58
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Дания
:
Северная Македония
П1
1.22
X
7.00
П2
16.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Чехия
:
Ирландия
П1
1.97
X
3.50
П2
4.20

«Вы бухгалтер?» Семак отреагировал на сведения о своей зарплате

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак впервые отреагировал на опубликованную информацию о своей зарплате. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Источник: РИА "Новости"

Ранее журналист Иван Карпов опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров РПЛ — его возглавил Семак с годовой зарплатой 285 млн рублей.

«А вы бухгалтер? Понятия не имею на самом деле. И слухи, и сплетни не хочется комментировать. Не знаю, как это назвать. Я не имею даже понятия, откуда добывают эту информацию или как, каким образом. Обращал ли я внимание на эту информацию. Нет, абсолютно. Можно ли ее добыть в действительности? Не знаю, каким образом это делается. Поэтому не могу ответить на этот вопрос», — сказал Семак.

Сергей Семак возглавляет «Зенит» с мая 2018 года. Под его руководством «сине-бело-голубые» шесть раз выигрывали РПЛ и дважды становились обладателями Кубка России. Действующий контракт Семака с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2030 года.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на один балл. В субботу, 4 апреля, петербуржцы дома сыграют против «Крыльев Советов». Начало матча — в 15:15 по московскому времени.