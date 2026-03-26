«Вы бухгалтер?» Семак отреагировал на сведения о своей зарплате

Ранее журналист Иван Карпов опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров РПЛ — его возглавил Семак с годовой зарплатой 285 млн рублей.
«А вы бухгалтер? Понятия не имею на самом деле. И слухи, и сплетни не хочется комментировать. Не знаю, как это назвать. Я не имею даже понятия, откуда добывают эту информацию или как, каким образом. Обращал ли я внимание на эту информацию. Нет, абсолютно. Можно ли ее добыть в действительности? Не знаю, каким образом это делается. Поэтому не могу ответить на этот вопрос», — сказал Семак.
Сергей Семак возглавляет «Зенит» с мая 2018 года. Под его руководством «сине-бело-голубые» шесть раз выигрывали РПЛ и дважды становились обладателями Кубка России. Действующий контракт Семака с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2030 года.
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на один балл. В субботу, 4 апреля, петербуржцы дома сыграют против «Крыльев Советов». Начало матча — в 15:15 по московскому времени.