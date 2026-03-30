Матвей Кисляк раскрыл свое прозвище в ЦСКА

— Суммируем: у тебя нет брендовых вещей, главный досуг — баня и рыбалка. Даже прическа у тебя не модная. Неужели в команде не называют скуфом?
— В команде я дед! Глебов каждый день так называет. Приклеилось ко мне в 12 лет — со времен «Чертаново». Сам не помню, что сделал в 12 лет, что стали так называть. Но мне нравится — дед и дед, — сказал Кисляк в интервью Sport24.
В текущем сезоне Кисляк провел 27 матчей за «красно-синих» во всех соревнованиях, забив пять голов и отдав пять результативных передач. ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, имея в активе 39 очков после 22 туров.
Матвей Кисляк является воспитанником ЦСКА. За первую команду футболист выступает с 2023 года. В составе армейцев полузащитник провел 75 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал 8 результативных передач.