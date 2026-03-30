Батчи из «Краснодара»: Впервые столкнулся с ограничением интернета

Жители ряда регионов России столкнулись с ограничением в работе мобильного интернета по соображениям безопасности.
«Это сложно, ограничение связи вызывает трудности, но мы находим решения, чтобы оставаться на связи с родными и близкими. Я впервые столкнулся с таким — в Португалии с этим проблем не было. Не могу сказать, что это как-то сильно влияет на меня, но главное, что так или иначе я могу общаться со своей семьей», — приводит слова Батчи «РБ Спорт».
Ранее еще один легионер «Краснодара» и лидер бомбардирской гонки текущего сезона РПЛ (13) Джон Кордоба также прокомментировал ситуацию с отключением связи.
«Конечно, это сложно, но такова ситуация. Стало немного сложнее оставаться на связи с семьей, но главное, что это остается возможным. Мы делаем все, чтобы постоянно находиться в контакте с близкими и родными», — отметил Кордоба.
В декабре 2025 года «Краснодар» продлил контракт с Батчи до конца июня 2029 года. Батчи выступает за «Краснодар» с осени 2022 года. В текущем сезоне 27-летний футболист провел за «быков» 33 матча во всех турнирах, в которых забил шесть голов и сделал 12 результативных передач.
«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России с 49 очками. Команда Мурада Мусаева опережает идущий на втором месте «Зенит» на один балл.