Орлов раскритиковал защитника «Динамо» Осипенко

31-летний Осипенко выступает за бело-голубых с лета 2025 года. Ранее он играл за «Ростов», который тренировал нынешний наставник сборной России Валерий Карпин.
— Осипенко вообще не игрок основного состава «Динамо». В сборную его тянет Карпин все время. Посчитайте и посмотрите, сколько из-за него пропускает «Динамо». Он может забить, конечно. Но его основная задача — быть центральным защитником. Осипенко — что есть, что нет его. А вот где Глебов сейчас? Карпин же их обоих перевел из «Ростова», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».
Ранее Максим Осипенко попал в расширенный состав сборной России из 40 футболистов на матчи с Мали и Никарагуа. Позднее Осипенко не вошел в список из 31 одного игрока, которых выбрал главный тренер национальной команды Карпин.
Осипенко дебютировал в сборной России в сентябре 2021 года. За национальную команду футболист провел 18 матчей, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу.
В составе «Динамо» Осипенко провел 23 матча во всех турнирах, в которых отличился три раза.
«Динамо» в нынешнем сезоне РПЛ занимает девятое место с 30 очками. В следующем туре 4 апреля бело-голубые на своем поле примут «Оренбург».