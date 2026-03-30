Орлов раскритиковал защитника «Динамо» Осипенко

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался об игре защитника московского «Динамо» Максима Осипенко.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

31-летний Осипенко выступает за бело-голубых с лета 2025 года. Ранее он играл за «Ростов», который тренировал нынешний наставник сборной России Валерий Карпин.

— Осипенко вообще не игрок основного состава «Динамо». В сборную его тянет Карпин все время. Посчитайте и посмотрите, сколько из-за него пропускает «Динамо». Он может забить, конечно. Но его основная задача — быть центральным защитником. Осипенко — что есть, что нет его. А вот где Глебов сейчас? Карпин же их обоих перевел из «Ростова», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Ранее Максим Осипенко попал в расширенный состав сборной России из 40 футболистов на матчи с Мали и Никарагуа. Позднее Осипенко не вошел в список из 31 одного игрока, которых выбрал главный тренер национальной команды Карпин.

Осипенко дебютировал в сборной России в сентябре 2021 года. За национальную команду футболист провел 18 матчей, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу.

В составе «Динамо» Осипенко провел 23 матча во всех турнирах, в которых отличился три раза.

«Динамо» в нынешнем сезоне РПЛ занимает девятое место с 30 очками. В следующем туре 4 апреля бело-голубые на своем поле примут «Оренбург».



Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
