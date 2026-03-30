Свищев сообщил, что болельщикам пока не стоит ждать пива на стадионах

Законопроект о возвращении продажи пива на стадионах был приостановлен. Об этом сообщил ТАСС соавтор инициативы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
«Мы не будем продолжать работу над законопроектом, касающимся продажи пива на стадионах, так как он не получил поддержки со стороны Минздрава. Процесс остановлен, и новых предложений мы в ближайшее время выдвигать не планируем. Пиво на стадионах пока не появится», — отметил Свищев.
Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 1 января 2005 года, за исключением чемпионата мира по футболу, который прошел в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Идею отмены запрета поддерживали Российский футбольный союз (РФС), Российская премьер-лига (РПЛ) и Министерство спорта. Однако против выступают Минздрав и федеральный проект «Трезвая Россия».