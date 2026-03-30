Слуцкий назвал поведение Талалаева в матче с ЦСКА возмутительным

Бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий высказался о поведении главного тренера калининградской «Балтики» Андрея Талалаева, подчеркнув, что ценит его как специалиста, но эпизод в матче с московским ЦСКА был недопустимым.
Напомним, 14 марта в Калининграде прошел матч 21-го тура Российской премьер-лиги между «Балтикой» и ЦСКА, завершившийся победой хозяев со счётом 1:0. В концовке встречи Талалаев выбил мяч на трибуны, после чего игрок ЦСКА Энрике Кармо толкнул его. Инцидент перерос в драку с участием игроков и тренеров обеих команд, в результате чего Талалаев и главный тренер ЦСКА Фабио Челестини получили прямые красные карточки. 20 марта Российский футбольный союз дисквалифицировал Талалаева на четыре матча РПЛ.
«Я очень высоко оцениваю Талалаева как тренера, но эпизод с ЦСКА возмутителен. Защитить его здесь невозможно. Не имеет значения, что он хотел или что команда его не слышала. Я никогда не видел ничего подобного. В игровом стрессе Талалаев теряет любые человеческие обличия. Когда пытаются представить это как “шоу” или “игру”, это неправда. У него был мяч, он его выбил, а потом попытался придумать какую-то теоретическую оправдательную базу, которой на самом деле не было», — заявил Слуцкий на YouTube-канале «Это футбол, брат».
Также он ответил на вопрос о возможной попытке Талалаева оправдаться в разговоре с Игорем Акинфеевым.
«Я не могу читать по губам, но у меня есть версия. Возможно, он думал: “Сейчас дадут финальный свисток, поэтому я с радостью выбил мяч на трибуну”. Это единственный аргумент, который можно представить. Свистка не было, Кармо же быстро бежал вводить аут. Поэтому Талалаев полностью неправ. Любое оправдание, что он хотел помочь команде… это все равно, что сказать: “Я хотел помочь жене, поэтому убил пять человек”. Я бы предпочел пропустить гол и проиграть, чем действовать так», — сказал Слуцкий.