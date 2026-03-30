Слуцкий назвал поведение Талалаева в матче с ЦСКА возмутительным

«Я очень высоко оцениваю Талалаева как тренера, но эпизод с ЦСКА возмутителен. Защитить его здесь невозможно. Не имеет значения, что он хотел или что команда его не слышала. Я никогда не видел ничего подобного. В игровом стрессе Талалаев теряет любые человеческие обличия. Когда пытаются представить это как “шоу” или “игру”, это неправда. У него был мяч, он его выбил, а потом попытался придумать какую-то теоретическую оправдательную базу, которой на самом деле не было», — заявил Слуцкий на YouTube-канале «Это футбол, брат».