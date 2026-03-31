Слуцкий — о Карседо в «Спартаке»: Не даст высокое место

— Есть тренеры, которые системные, у них есть понимание — они ставят, они дожимают… А есть тренеры, которые такие: «А давай вот это попробуем!»; «А сейчас вот так сделаем!»; «А сейчас — вот сюда!»; «Слушай, а давай вот этого — сюда!» Я не говорю, что это хорошо или плохо. Просто есть такой подход. Поэтому вот такая бесконечная круговерть. Одну игру я смотрю на Солари — в страшном порядосе, а в другом матче — что это вообще просходит… История очень нестабильная, — сказал Слуцкий в выпуске шоу «Итоги» на странице «Это футбол, брат!» в BK.