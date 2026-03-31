Слуцкий — о Карседо в «Спартаке»: Не даст высокое место

Главный тренер «Шанхай Шеньхуа» Леонид Слуцкий высказался о новом наставнике московского «Спартака» Хуане Карлосе Карседо.

Источник: ФК Спартак

Напомним, Хуан Карлос Карседо был назначен на должность главного тренера «Спартака» в январе. Он сменил на посту серба Деяна Станковича. При Карседо «Спартак» провел шесть матчей, в которых одержал четыре победы и потерпел два поражения.

— Я видел несколько матчей «Спартака». В отличие от «Динамо», у меня есть более сформированная картина по «Спартаку». Очень качественный длинный состав, в котором сегодня игрок — лучший, а завтра — по каким-то причинам не в протоколе. Как «Спартаку» при разных тренерах не хватало баланса, здесь все то же самое. Ты смотришь и видишь потрясающий атакующий потенциал. И периодически ты смотришь и думаешь: так они же в каждой атаке соперника могут пропустить.

— Карседо исправит ситуацию?

— Я думаю, что он просто такой тренер. Вариант а-ля Лички. Я сейчас ни в хорошем, ни в плохом смысле. Большой перекос в атакующую историю. Огромное количество вещей, которые в атаке могут реализовываться. Но когда я пытаюсь найти системность в обороне, я ее не могу найти. Такие клубы, как правило, будут выигрывать, будут забивать, но не будет стабильности, которая даст тебе высокое место в итоге. Я пока вот так вижу.

— Футболисты постоянно играют не на своих позициях. Это как объяснить?

— Есть тренеры, которые системные, у них есть понимание — они ставят, они дожимают… А есть тренеры, которые такие: «А давай вот это попробуем!»; «А сейчас вот так сделаем!»; «А сейчас — вот сюда!»; «Слушай, а давай вот этого — сюда!» Я не говорю, что это хорошо или плохо. Просто есть такой подход. Поэтому вот такая бесконечная круговерть. Одну игру я смотрю на Солари — в страшном порядосе, а в другом матче — что это вообще просходит… История очень нестабильная, — сказал Слуцкий в выпуске шоу «Итоги» на странице «Это футбол, брат!» в BK.

В текущем сезоне РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице с 38 очками, отставая от лидирующего «Краснодара» на 11 баллов. В следующем туре 5 апреля красно-белые на своем поле сыграют с «Локомотивом».


