Карседо назвал игроков, придавших «Спартаку» уверенности в атаке

Накануне «Спартак» в большинстве одержал победу над «Локомотивом» (2:1). В составе победителей мячи забили Эсекьель Барко (66-я минута, с пенальти) и Пабло Солари (83). У гостей отличился Сесар Монтес (23). На 72-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник «железнодорожников» Евгений Морозов.
— Довольны ли вы реализацией моментов?
— Рад, что в итоге мы создали столько моментов. В первом тайме сыграли не так, как хотели. Зато во втором были лучше соперника, имели 5 или 6 хороших шансов. Важно, что мы набрали форму и подходим к матчу с «Зенитом» с позитивным настроем.
— При этом «Спартак» стал меньше пропускать.
— Хотел бы отметить Литвинова и Умярова, которые здорово действуют вместе при такой схеме. Считаю, их игра добавила нам баланса и позволила стать увереннее в атакующей фазе, — приводит слова Карседо пресс-служба «Спартака».
В среду, 8 апреля, «Спартак» сыграет с «Зенитом» в полуфинале Кубка России.
В нынешнем сезоне РПЛ красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 41 очко. В следующем туре «Спартак» 12 апреля на выезде встретится с «Ростовом».
Хуан Карлос Карседо
Михаил Галактионов
Эсекиэль Барко
66′
Пабло Солари
(Роман Зобнин)
83′
Сесар Монтес
(Алексей Батраков)
23′
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
47
Роман Зобнин
7
Пабло Солари
68
Руслан Литвинов
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
18
Наиль Умяров
5
Эсекиэль Барко
83
Жедсон Фернандеш
79′
62
Павел Полех
11
Ливай Гарсия
46′
9
Манфред Угальде
90+5′
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
3
Лукас Фассон
78′
19
Александр Руденко
83
Алексей Батраков
85
Евгений Морозов
58′
72′
23
Сесар Монтес
25
Данил Пруцев
93
Артем Карпукас
7
Зелимхан Бакаев
68′
27
Николай Комличенко
82′
10
Дмитрий Воробьев
49′
76′
5
Жерзино Ньямси
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
