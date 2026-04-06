Карседо назвал игроков, придавших «Спартаку» уверенности в атаке

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о победе клуба в матче 23-го тура РПЛ с «Локомотивом».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Накануне «Спартак» в большинстве одержал победу над «Локомотивом» (2:1). В составе победителей мячи забили Эсекьель Барко (66-я минута, с пенальти) и Пабло Солари (83). У гостей отличился Сесар Монтес (23). На 72-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник «железнодорожников» Евгений Морозов.

— Довольны ли вы реализацией моментов?

— Рад, что в итоге мы создали столько моментов. В первом тайме сыграли не так, как хотели. Зато во втором были лучше соперника, имели 5 или 6 хороших шансов. Важно, что мы набрали форму и подходим к матчу с «Зенитом» с позитивным настроем.

— При этом «Спартак» стал меньше пропускать.

— Хотел бы отметить Литвинова и Умярова, которые здорово действуют вместе при такой схеме. Считаю, их игра добавила нам баланса и позволила стать увереннее в атакующей фазе, — приводит слова Карседо пресс-служба «Спартака».

В среду, 8 апреля, «Спартак» сыграет с «Зенитом» в полуфинале Кубка России.

В нынешнем сезоне РПЛ красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 41 очко. В следующем туре «Спартак» 12 апреля на выезде встретится с «Ростовом».


Спартак
2:1
Первый тайм: 0:1
Локомотив
Футбол, Премьер-лига, Тур 23
5.04.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Хуан Карлос Карседо
Михаил Галактионов
Голы
Спартак
Эсекиэль Барко
66′
Пабло Солари
(Роман Зобнин)
83′
Локомотив
Сесар Монтес
(Алексей Батраков)
23′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
47
Роман Зобнин
7
Пабло Солари
68
Руслан Литвинов
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
18
Наиль Умяров
5
Эсекиэль Барко
83
Жедсон Фернандеш
79′
62
Павел Полех
11
Ливай Гарсия
46′
9
Манфред Угальде
90+5′
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
3
Лукас Фассон
78′
19
Александр Руденко
83
Алексей Батраков
85
Евгений Морозов
58′
72′
23
Сесар Монтес
25
Данил Пруцев
93
Артем Карпукас
7
Зелимхан Бакаев
68′
27
Николай Комличенко
82′
10
Дмитрий Воробьев
49′
76′
5
Жерзино Ньямси
Статистика
Спартак
Локомотив
Желтые карточки
1
5
Удары (всего)
16
10
Удары в створ
6
4
Угловые
3
3
Фолы
15
14
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти