Губерниев раскритиковал Евсеева за мат во время интервью

— Хотел бы посмотреть, как бы он матерился, если бы я брал у него интервью. С удовольствием поговорил бы с ним. Он был очень талантливым футболистом в свое время, хороший тренер, но мне кажется, что в футболе надо привлекать чем-то другим, а не только большим количеством нецензурной брани за минуту. Это путь в тупик.



Давайте представим список: Якушин, Бесков, Ахалкаци, Лобановский и Евсеев… Кто-то лишний. Понятно, что и Валентин Козьмич Иванов ругался, но это разный калибр, как Александр Анатольевич Ширвиндт и какой-нибудь биндюжник. Две большие разницы. Я с уважением отношусь к Евсееву, но это, опять же, путь в тупик. Как говорил Олег Иванович Ефремов: «С этим пора кончать, Вадим», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».