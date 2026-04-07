Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:00
Крылья Советов
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
5.30
X
4.05
П2
1.70
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Реал
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.17
П2
2.35
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Спортинг
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
4.40
X
3.72
П2
1.87
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
1
:
Милан
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
0
:
Рубин
1
П1
X
П2

Губерниев раскритиковал Евсеева за мат во время интервью

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев подверг критике скандальное флеш-интервью наставника махачкалинского «Динамо» Вадима Евсеева после матча 23-го тура РПЛ.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Напомним, после домашнего матча 23-го тура РПЛ с «Балтикой» (2:2) Евсеев ответил журналисту, который поинтересовался, нужно ли было проверить с помощью VAR первый гол «Балтики», забитый на 13-й минуте Брайаном Хилем. Главный тренер «Динамо» Махачкала в речи, которая продлилась 37 секунд, использовал ненормативную лексику 12 раз.

 — Хотел бы посмотреть, как бы он матерился, если бы я брал у него интервью. С удовольствием поговорил бы с ним. Он был очень талантливым футболистом в свое время, хороший тренер, но мне кажется, что в футболе надо привлекать чем-то другим, а не только большим количеством нецензурной брани за минуту. Это путь в тупик.

Давайте представим список: Якушин, Бесков, Ахалкаци, Лобановский и Евсеев… Кто-то лишний. Понятно, что и Валентин Козьмич Иванов ругался, но это разный калибр, как Александр Анатольевич Ширвиндт и какой-нибудь биндюжник. Две большие разницы. Я с уважением отношусь к Евсееву, но это, опять же, путь в тупик. Как говорил Олег Иванович Ефремов: «С этим пора кончать, Вадим», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

После своего интервью Евсеев был приглашен на заседание Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС).

«Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ и находится в одном балле от зоны стыковых матчей. В воскресенье, 12 апреля, махачкалинцы на выезде сыграют против «Локомотива».


Динамо Мх
2:2
Первый тайм: 0:1
Балтика
Футбол, Премьер-лига, Тур 23
5.04.2026, 16:30 (МСК UTC+3)
Анжи Арена, 2559 зрителей
Главные тренеры
Вадим Евсеев
Андрей Талалаев
Голы
Динамо Мх
Гамид Агаларов
(Темиркан Сундуков)
53′
Гамид Агаларов
72′
Балтика
Брайан Александр Хиль
(Илья Петров)
14′
Сергей Варатынов
81′
Составы команд
Динамо Мх
27
Давид Волк
22
Мохамед Аззи
13
Сослан Кагермазов
16
Уссем Мрезиг
24
Андрес Аларкон
47
Никита Глушков
6
Мехди Мубарик
77
Темиркан Сундуков
86′
28
Сердер Сердеров
10
Джавад Хоссейннеджад
40′
11
Миро
25
Гамид Агаларов
86′
7
Хазем Мастури
5
Джемал Табидзе
60′
43
Ильяс Ахмедов
Балтика
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
4
Натан Гассама
16
Кевин Андраде
73
Максим Петров
10
Илья Петров
69
Ираклий Манелов
85′
11
Юрий Ковалев
77
Эльдар Чивич
60′
68
Михаил Рядно
91
Брайан Александр Хиль
85′
90
Чиносо Оффор
15
Тентон Йенне
46′
26
Иван Беликов
58′
22
Николай Титков
67′
18
Дерик Ласерда
Статистика
Динамо Мх
Балтика
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
13
13
Удары в створ
4
4
Угловые
4
5
Фолы
14
21
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
