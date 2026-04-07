Слишкович: лучший состав в РПЛ у «Спартака», а не у «Зенита»

— Я два раза в качестве главного тренера встречался с «Зенитом» в Санкт-Петербурге — вместе со «Спартаком» и с «Оренбургом». Никогда не чувствовал, что судья что-то делает против моей команды. Никогда. Так что не знаю, может быть, это такая психологическая игра. Давление, которое хотят создать, но я честно не знаю и не вспомню, чтобы что-то было против «Спартака» в Санкт-Петербурге в последние три-пять лет.



Удастся ли «Спартаку» сдержать Соболева в среду? Конечно. Почему нет? Я думаю, что у «Спартака» достаточно качественные игроки обороны, и в общем вся команда классная. Я уже говорил — думаю, что у «Спартака» самый лучший ростер в чемпионате. Даже лучше, чем у «Зенита».



Соболев не самый опасный игрок «Зенита» и никогда им не был. «Зенит» зависит от полузащиты, особенно от Вендела. И надо закрывать его, потому что если Вендел начинает играть, любому игроку атаки очень легко создавать моменты и забивать голы. Если Вендела закрыть, им будет тяжело забить. Я думаю, что шансы 50 на 50. Если смотреть на вторую часть чемпионата, кто как играл и что показывал, я бы не сказал, что «Зенит» чем-то лучше «Спартака», — сказал Слишкович.