Матч-центр
Футбол. Кубок России
18:00
Крылья Советов
:
ЦСКА
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Реал
:
Бавария
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Спортинг
:
Арсенал
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
0
:
Рубин
1
Футбол. Италия
завершен
Наполи
1
:
Милан
0
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Вильярреал
0
Слишкович: лучший состав в РПЛ у «Спартака», а не у «Зенита»

Бывший наставник «Спартака» Владимир Слишкович поделился ожиданиями от предстоящего матча «красно-белых» против «Зенита». Об этом сообщает Metaratings.

Источник: ФК "Спартак" Москва

Команды сыграют друг с другом в полуфинале Пути регионов Кубка России. Матч пройдет в Санкт-Петербурге в среду, 8 апреля. Начало матча — в 19:45 по московскому времени.

— Я два раза в качестве главного тренера встречался с «Зенитом» в Санкт-Петербурге — вместе со «Спартаком» и с «Оренбургом». Никогда не чувствовал, что судья что-то делает против моей команды. Никогда. Так что не знаю, может быть, это такая психологическая игра. Давление, которое хотят создать, но я честно не знаю и не вспомню, чтобы что-то было против «Спартака» в Санкт-Петербурге в последние три-пять лет.

Удастся ли «Спартаку» сдержать Соболева в среду? Конечно. Почему нет? Я думаю, что у «Спартака» достаточно качественные игроки обороны, и в общем вся команда классная. Я уже говорил — думаю, что у «Спартака» самый лучший ростер в чемпионате. Даже лучше, чем у «Зенита».

Соболев не самый опасный игрок «Зенита» и никогда им не был. «Зенит» зависит от полузащиты, особенно от Вендела. И надо закрывать его, потому что если Вендел начинает играть, любому игроку атаки очень легко создавать моменты и забивать голы. Если Вендела закрыть, им будет тяжело забить. Я думаю, что шансы 50 на 50. Если смотреть на вторую часть чемпионата, кто как играл и что показывал, я бы не сказал, что «Зенит» чем-то лучше «Спартака», — сказал Слишкович.

В конце сезона-2023/24 Слишкович был исполняющим обязанности главного тренера московского «Спартака» после увольнения Гильермо Абаскаля. Под его руководством «красно-белые» провели десять матчей, в которых одержали пять побед при четырех ничьих и одном поражении.

«Зенит» и «Спартак» сыграют друг с другом в третий раз в этом сезоне. Августовский матч в Москве завершился вничью — 2:2, а мартовская встреча в Санкт-Петербурге закончилась победой «Зенита» — 2:0.

Футбол. Премьер-лига
12.04
Ростов
:
Спартак
