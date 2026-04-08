Расулов — о розовой форме: Люди говорят: «Москва тебя испортила»

— Что запомнилось о Личке?
— Марцел — суперпозитивный человек, всегда улыбался. Таких мало встречаешь. И конечно, легендарный розовый свитер! У нас у вратарей даже есть розовая форма. Мы сыграли в ней один раз в Махачкале.
— Розовая — в Махачкале. Не опасно?
— Было забавно. Если бы я вышел в том матче, думаю, люди бы не так восприняли.
— Сказали бы: «Москва тебя испортила».
— Они и так говорят! Даже без розовой формы. Но это больше в шуточной манере. Я без особого дагестанского акцента общаюсь, могут сказать, что в Москве переделали человека, — сказал Расулов.
Курбан Расулов является воспитанником «Динамо». В сезоне-2025/26 вратарь провел за основную команду бело-голубых 12 матчей в Российской Премьер-лиге и Кубке России, в пяти из которых сыграл «на ноль».