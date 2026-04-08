Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:15
Динамо
:
Краснодар
П1
2.60
X
3.75
П2
2.75
Футбол. Лига Европы
19:45
Брага
:
Бетис
П1
2.60
X
3.34
П2
2.90
Футбол. Кубок России
20:45
Зенит
:
Спартак
П1
2.15
X
3.59
П2
3.45
Футбол. Лига чемпионов
22:00
ПСЖ
:
Ливерпуль
П1
1.86
X
4.30
П2
4.30
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Барселона
:
Атлетико
П1
1.54
X
5.11
П2
5.45
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
0
:
Арсенал
1
П1
X
П2

Расулов — о розовой форме: Люди говорят: «Москва тебя испортила»

Вратарь «Динамо» Курбан Расулов высказался о розовой вратарской форме клуба.

— Что запомнилось о Личке?

— Марцел — суперпозитивный человек, всегда улыбался. Таких мало встречаешь. И конечно, легендарный розовый свитер! У нас у вратарей даже есть розовая форма. Мы сыграли в ней один раз в Махачкале.

— Розовая — в Махачкале. Не опасно?

— Было забавно. Если бы я вышел в том матче, думаю, люди бы не так восприняли.

— Сказали бы: «Москва тебя испортила».

— Они и так говорят! Даже без розовой формы. Но это больше в шуточной манере. Я без особого дагестанского акцента общаюсь, могут сказать, что в Москве переделали человека, — сказал Расулов.

Курбан Расулов является воспитанником «Динамо». В сезоне-2025/26 вратарь провел за основную команду бело-голубых 12 матчей в Российской Премьер-лиге и Кубке России, в пяти из которых сыграл «на ноль».