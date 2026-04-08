Вратарь «Динамо» Расулов надеется попасть в сборную России

— В марте на товарищеские матчи в основную сборную вызвали пять вратарей. Не обсуждался ли твой вызов?
— Со мной ничего не обсуждалось. С тренером вратарей сборной Виталием Кафановым я никогда не общался, не пересекался.
— Тем не менее мечта попасть в сборную стала ближе?
— Думаю, да, с каждым матчем становлюсь ближе. Когда играешь и показываешь себя, люди обращают внимание. Я сейчас выхожу на поле. Надеюсь, буду продолжать. В голове есть понимание, что, если буду играть, появится шанс попасть в сборную, — сказал Расулов в интервью «Спорт-Экспрессу».
Курбан Расулов является воспитанником «Динамо». В сезоне-2025/26 вратарь провел за основную команду бело-голубых 12 матчей в Российской Премьер-лиге и Кубке России, в пяти из которых сыграл «на ноль».