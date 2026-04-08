Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:15
Динамо
:
Краснодар
П1
2.60
X
3.75
П2
2.70
Футбол. Лига Европы
19:45
Брага
:
Бетис
П1
2.60
X
3.34
П2
2.90
Футбол. Кубок России
20:45
Зенит
:
Спартак
П1
2.15
X
3.59
П2
3.45
Футбол. Лига чемпионов
22:00
ПСЖ
:
Ливерпуль
П1
1.86
X
4.30
П2
4.30
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Барселона
:
Атлетико
П1
1.54
X
5.11
П2
5.45
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
0
:
Арсенал
1
П1
X
П2

Вратарь «Динамо» Расулов надеется попасть в сборную России

20-летний голкипер «Динамо» Курбан Расулов высказался о шансах попасть в основную сборную России.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

— В марте на товарищеские матчи в основную сборную вызвали пять вратарей. Не обсуждался ли твой вызов?

— Со мной ничего не обсуждалось. С тренером вратарей сборной Виталием Кафановым я никогда не общался, не пересекался.

— Тем не менее мечта попасть в сборную стала ближе?

— Думаю, да, с каждым матчем становлюсь ближе. Когда играешь и показываешь себя, люди обращают внимание. Я сейчас выхожу на поле. Надеюсь, буду продолжать. В голове есть понимание, что, если буду играть, появится шанс попасть в сборную, — сказал Расулов в интервью «Спорт-Экспрессу».

Курбан Расулов является воспитанником «Динамо». В сезоне-2025/26 вратарь провел за основную команду бело-голубых 12 матчей в Российской Премьер-лиге и Кубке России, в пяти из которых сыграл «на ноль».