40-летний Акинфеев: Я перешел в 10-й класс. Еще год-полтора есть

Сегодня, 8 апреля, Игорь Акинфеев отмечает 40-летие.
«Я тебе говорю, что я себя не чувствую на 40 лет. У меня такое ощущение, что мне там 28−30 лет, а тело мое чувствуется на 25», — сказал Акинфеев в интервью, опубликованном на YouTube-канале ЦСКА.
На вопрос о том, влияют ли результаты матчей на настроение, голкипер ответил: «Сейчас уже совершенно нет, потому что, наверное, все-таки дошел от того пика, когда действительно есть расстройства от результата, есть расстройства от каких-то ситуаций. Но именно так переживать, как это было раньше, то, наверное, уже нет. Опять же, многие могут сказать, что ну все, он сгорел, прогорел, старый и все остальное. Нет, наверное, просто я люблю учиться до конца. Наверное, как в школе 11 классов. Видимо, я сейчас перешел в 10 класс еще. У меня еще год-полтора где-то есть, чтобы вообще не переживать ни за что».
Вратарь подчеркнул, что будет держать форму и после завершения карьеры: «Форму-то не только я, вообще любой человек потеряет, когда начнет по 38 раз на дню есть, как это делают некоторые. Ну вот, нет, страха нет. Есть понимание, что ты выбираешь или ту сторону или эту сторону. То есть все-таки мне хочется быть на этой стороне, когда тело поджарое, нет этого свисающего живота. Я буду стараться держать себя в форме, в тонусе, вне зависимости от спорта, от карьеры, то есть я прекрасно понимаю, что я не хочу таким становиться».
Акинфеев добавил, что его будущее будет связано с родным клубом: «Это моя жизнь, это моя команда, это мои люди. Надеюсь, что и я ваш человек. Все, что будет дальше, надеюсь, все равно будет связано с ЦСКА».
Игорь Акинфеев провел всю свою карьеру в ЦСКА. В составе армейского клуба он принял участие в 818 матчах, в которых пропустил 740 голов и 336 раз не дал возможности сопернику поразить свои ворота. Вместе с ЦСКА Акинфеев шесть раз стал чемпионом России, восемь раз выиграл Кубок и Суперкубок страны. В сезоне-2004/05 голкипер завоевал с армейцами Кубок УЕФА.