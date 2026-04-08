Радимов: Соболев надоел своими голами, может и «Спартаку» забить

Перед началом сезона Радимов поспорил с Соболевым на ящик пива, что ему не удастся забить за сезон 20 голов. На данный момент на счету 29-летнего нападающего десять забитых мячей, причем пять из них он забил в шести последних матчах. На минувших выходных Соболев забил победный гол в домашнем матче 23-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1).
«Мы с ним переписывались перед игрой. Он мне говорит: “Забью два”. Я говорю: “Слушай, тебя вообще эйфорией захлестнуло!” А после игры пишет — “Я с углового мог забить головой!”. На что отвечаю ему — такие даже я головой забивал. Посмеялись, в общем. Но то, что у Соболя хорошее настроение — это хорошо.
Но еще раз я скажу, что он подзадолбал своими голами, меня начинает это напрягать, потому что забей он сейчас два, уже бы реально было сложнее. И с этим куражом, который есть, я не удивлюсь, что он может и “Спартаку” в Кубке, и “Краснодару” забить… В общем, короче, одним словом: Сашуль, остановись!» — сказал Радимов.
До конца сезона «Зенит» проведет еще минимум восемь матчей — семь в РПЛ и максимум три в Кубке России.
Сегодня, 8 апреля, «Зенит» дома сыграет со «Спартаком» в полуфинале Пути регионов Кубка России. Начало матча — в 20:45 по московскому времени.