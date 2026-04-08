Барриос: «Зенит» — ​главный клуб в моей карьере

— В 100-летней истории «Зенита» только 25 игроков провели в составе команды 250 матчей и более. Вы один из них. Каковы ощущения?
— Это большая гордость и счастье. «Зенит» — главный клуб в моей карьере, я очень рад, что однажды наши пути пересеклись и вместе мы одержали столько ярких и славных побед. Очень надеюсь, что впереди у нас еще много титулов и трофеев.
— Контракт с «Зенитом» вы подписали в феврале 2019-го. Зима, холод, снег. Могли тогда предположить, что останетесь в Петербурге столь надолго?
— Какой-то конкретный срок себе здесь не намечал, но и про эти семь с лишним лет, конечно, не думал. Я ведь ни в одном клубе до этого не проводил столько времени. А сейчас уже не могу представить, что могло быть как-то иначе. Петербург и «Зенит» стали моим домом, и это очень важное и крутое чувство, — приводит слова Барриоса официальный сайт «Зенита».
32-летний Барриос перешел в «Зенит» в 2019 году из аргентинского клуба «Бока Хуниорс». В составе сине-бело-голубых футболист провел 252 матча во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал семь результативных передач. Вместе с клубом из Санкт-Петербурга полузащитник шесть раз стал чемпионом России, четыре раза выиграл Суперкубок страны и дважды — Кубок России. Действующее соглашение Барриоса с «Зенитом» рассчитано до конца июня 2027 года.
В текущем сезоне РПЛ «Зенит» занимает второе место с 51 баллом. Команда Сергея Семака отстает от лидирующего «Краснодара» на одно очко. В воскресенье, 12 апреля, «Зенит» на своем поле примет «Краснодар».