Евсеев оштрафован за матерное интервью после матча с «Балтикой»

КДК РФС оштрафовал главного тренера махачкалинского «Динамо» Вадима Евсеева по итогам домашнего матча 23-го тура РПЛ против «Балтики» (2:2).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Махачкалинцы упустили победу в концовке встречи, пропустив гол на 81-й минуте. После матча Евсеев дал скандальное флеш-интервью с использованием нецензурной лексики. В общей сложности за 37 секунд он использовал мат 12 раз.

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение взыскать с Евсеева 100 тыс. рублей.

Ранее футбольный эксперт Александр Бубнов призвал жестко наказать Евсеева дисквалификацией на пять матчей и штрафом в размере одного миллиона рублей.

«Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ и находится в одном балле от зоны стыковых матчей. В воскресенье, 12 апреля, махачкалинцы на выезде сыграют против «Локомотива». Начало матча — в 16:30 по московскому времени.

Динамо Мх
2:2
Первый тайм: 0:1
Балтика
Футбол, Премьер-лига, Тур 23
5.04.2026, 16:30 (МСК UTC+3)
Анжи Арена, 2559 зрителей
Главные тренеры
Вадим Евсеев
Андрей Талалаев
Голы
Динамо Мх
Гамид Агаларов
(Темиркан Сундуков)
53′
Гамид Агаларов
72′
Балтика
Брайан Александр Хиль
(Илья Петров)
14′
Сергей Варатынов
81′
Составы команд
Динамо Мх
27
Давид Волк
22
Мохамед Аззи
13
Сослан Кагермазов
16
Уссем Мрезиг
24
Андрес Аларкон
47
Никита Глушков
6
Мехди Мубарик
77
Темиркан Сундуков
86′
28
Сердер Сердеров
10
Джавад Хоссейннеджад
40′
11
Миро
25
Гамид Агаларов
86′
7
Хазем Мастури
5
Джемал Табидзе
60′
43
Ильяс Ахмедов
Балтика
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
4
Натан Гассама
16
Кевин Андраде
73
Максим Петров
10
Илья Петров
69
Ираклий Манелов
85′
11
Юрий Ковалев
77
Эльдар Чивич
60′
68
Михаил Рядно
91
Брайан Александр Хиль
85′
90
Чиносо Оффор
15
Тентон Йенне
46′
26
Иван Беликов
58′
22
Николай Титков
67′
18
Дерик Ласерда
Статистика
Динамо Мх
Балтика
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
13
13
Удары в створ
4
4
Угловые
4
5
Фолы
14
21
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
