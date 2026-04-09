Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
19:45
Райо Вальекано
:
АЕК
Все коэффициенты
П1
1.82
X
3.53
П2
4.93
Футбол. Лига Европы
22:00
Фрайбург
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.28
П2
3.52
Футбол. Лига Европы
22:00
Порту
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.29
X
3.15
П2
3.65
Футбол. Лига Европы
22:00
Болонья
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.35
П2
2.17
Футбол. Лига конференций
22:00
Шахтер
:
АЗ
Все коэффициенты
П1
2.24
X
3.50
П2
3.31
Футбол. Лига конференций
22:00
Кристал Пэлас
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.20
П2
6.40
Футбол. Лига конференций
22:00
Майнц
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.31
X
3.35
П2
3.15

«Спартак» наказали за поведение болельщиков в матче РПЛ

9 апреля состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) по итогам матчей 23-го тура РПЛ. Об этом сообщается на сайте РФС.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Спартак» оштрафовали на 200 тысяч рублей за скандирование болельщиками ненормативной лексики и оскорбительных выражений в матче с «Локомотивом» (2:1).

«В соответствии со статьей 112 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений — оштрафовать “Спартак” на 200 тысяч рублей», — говорится в заявлении.

«Сочи» получил штраф в размере 20 тысяч рублей за появление на поле постороннего лица в игре с «Рубином» (0:1).

После 23 туров «Спартак» располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России. В воскресенье, 12 апреля, команда Хуана Карлоса Карседо сыграет на выезде против «Ростова».

Спартак
2:1
Первый тайм: 0:1
Локомотив
Футбол, Премьер-лига, Тур 23
5.04.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Хуан Карлос Карседо
Михаил Галактионов
Голы
Спартак
Эсекиэль Барко
66′
Пабло Солари
(Роман Зобнин)
83′
Локомотив
Сесар Монтес
(Алексей Батраков)
23′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
47
Роман Зобнин
7
Пабло Солари
68
Руслан Литвинов
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
18
Наиль Умяров
5
Эсекиэль Барко
83
Жедсон Фернандеш
79′
62
Павел Полех
11
Ливай Гарсия
46′
9
Манфред Угальде
90+5′
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
3
Лукас Фассон
78′
19
Александр Руденко
83
Алексей Батраков
85
Евгений Морозов
58′
72′
23
Сесар Монтес
25
Данил Пруцев
93
Артем Карпукас
7
Зелимхан Бакаев
68′
27
Николай Комличенко
82′
10
Дмитрий Воробьев
49′
76′
5
Жерзино Ньямси
Статистика
Спартак
Локомотив
Желтые карточки
1
5
Удары (всего)
16
10
Удары в створ
6
4
Угловые
3
3
Фолы
15
14
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти