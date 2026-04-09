Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
19:45
Райо Вальекано
:
АЕК
Все коэффициенты
П1
1.82
X
3.53
П2
4.93
Футбол. Лига Европы
22:00
Фрайбург
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.28
П2
3.52
Футбол. Лига Европы
22:00
Порту
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.29
X
3.15
П2
3.65
Футбол. Лига Европы
22:00
Болонья
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.35
П2
2.17
Футбол. Лига конференций
22:00
Шахтер
:
АЗ
Все коэффициенты
П1
2.24
X
3.50
П2
3.31
Футбол. Лига конференций
22:00
Кристал Пэлас
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.20
П2
6.40
Футбол. Лига конференций
22:00
Майнц
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.31
X
3.35
П2
3.15

Футболиста «Ахмата» отстранили на два матча за удар соперника по лицу

Хуан Боселли получил по лицу от Исмаэла Силвы.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал полузащитника «Ахмата» Исмаэла Силву на два матча РПЛ. Информация опубликована на официальном сайте РФС.

Напомним, 4 апреля в Грозном во время матча 23-го тура с «Краснодаром» (0:1) на 7-й компенсированной минуте второго тайма Силва ударил рукой в лицо нападающего гостей Хуана Боселли. Судья сразу показал бразильцу красную карточку.

«За агрессивное поведение, согласно части 3 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС, дисквалифицировать Исмаэла Силву на два матча РПЛ», — отметили в решении КДК.

Кроме того, тренер-селекционер «Ахмата» Адель Сасси получил штраф в размере 10 тыс. за выход за пределы технической зоны. Клуб также оштрафован на 10 тыс. из-за поведения болельщиков.

«Ахмат» после 23 туров занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. Следующую игру грозненцы проведут 11 апреля на выезде против самарских «Крыльев Советов».

Ахмат
0:1
Первый тайм: 0:0
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 23
4.04.2026, 19:45 (МСК UTC+3)
Ахмат Арена, 5328 зрителей
Главные тренеры
Станислав Черчесов
Мурад Мусаев
Голы
Краснодар
Джон Кордоба
(Хуан Мануэль Боселли)
86′
Составы команд
Ахмат
1
Вадим Ульянов
81
Максим Сидоров
8
Мирослав Богосавац
17
Эгаш Касинтура
77
Георгий Мелкадзе
90
Усман Ндонг
11
Силва Лима Исмаэл
90+4′
42
Мануэль Келиано
9
Брайан Мансилья
60′
20
Максим Самородов
7
Лечи Садулаев
66′
37
Папа Амади Гадио
5
Клисман Цаке
85′
22
Мехди Заре
Краснодар
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
20
Джованни Гонсалес
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
88
Никита Кривцов
6
Кевин Ленини
17
Валентин Пальцев
73′
90
Дэвид Мозес Кобнан
11
Жоау Батчи
75′
23
Хуан Мануэль Боселли
10
Эдуард Сперцян
60′
53
Александр Черников
83′
90+7′
Статистика
Ахмат
Краснодар
Желтые карточки
0
2
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
13
11
Удары в створ
1
2
Угловые
5
4
Фолы
9
13
Офсайды
2
4
Судейская бригада
Главный судья
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти