Футболиста «Ахмата» отстранили на два матча за удар соперника по лицу

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал полузащитника «Ахмата» Исмаэла Силву на два матча РПЛ. Информация опубликована на официальном сайте РФС.
Напомним, 4 апреля в Грозном во время матча 23-го тура с «Краснодаром» (0:1) на 7-й компенсированной минуте второго тайма Силва ударил рукой в лицо нападающего гостей Хуана Боселли. Судья сразу показал бразильцу красную карточку.
«За агрессивное поведение, согласно части 3 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС, дисквалифицировать Исмаэла Силву на два матча РПЛ», — отметили в решении КДК.
Кроме того, тренер-селекционер «Ахмата» Адель Сасси получил штраф в размере 10 тыс. за выход за пределы технической зоны. Клуб также оштрафован на 10 тыс. из-за поведения болельщиков.
«Ахмат» после 23 туров занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. Следующую игру грозненцы проведут 11 апреля на выезде против самарских «Крыльев Советов».
Станислав Черчесов
Мурад Мусаев
Джон Кордоба
(Хуан Мануэль Боселли)
86′
1
Вадим Ульянов
81
Максим Сидоров
8
Мирослав Богосавац
17
Эгаш Касинтура
77
Георгий Мелкадзе
90
Усман Ндонг
11
Силва Лима Исмаэл
90+4′
42
Мануэль Келиано
9
Брайан Мансилья
60′
20
Максим Самородов
7
Лечи Садулаев
66′
37
Папа Амади Гадио
5
Клисман Цаке
85′
22
Мехди Заре
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
20
Джованни Гонсалес
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
88
Никита Кривцов
6
Кевин Ленини
17
Валентин Пальцев
73′
90
Дэвид Мозес Кобнан
11
Жоау Батчи
75′
23
Хуан Мануэль Боселли
10
Эдуард Сперцян
60′
53
Александр Черников
83′
90+7′
Главный судья
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
