Футбол. Первая лига
19:30
КАМАЗ
:
Нефтехимик
П1
2.13
X
3.17
П2
3.90
Футбол. Франция
20:00
Париж
:
Монако
П1
3.79
X
3.87
П2
1.95
Футбол. Германия
21:30
Аугсбург
:
Хоффенхайм
П1
3.41
X
3.84
П2
2.08
Футбол. Италия
21:45
Рома
:
Пиза
П1
1.34
X
5.43
П2
10.00
Футбол. Англия
22:00
Вест Хэм
:
Вулверхэмптон
П1
1.83
X
3.85
П2
4.40
Футбол. Испания
22:00
Реал
:
Жирона
П1
1.35
X
6.20
П2
8.50
Футбол. Франция
22:05
Марсель
:
Метц
П1
X
П2

Семак: Хочется больше говорить о футболе, а не о судействе

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался в преддверии матча 24-го тура РПЛ с «Краснодаром».

Источник: Александр Демьянчук/ТАСС

В воскресенье, 12 апреля, «Зенит» на своем поле примет действующего чемпиона РПЛ — «Краснодар».

— Готовитесь ли вы к матчу с «Краснодаром» как‑то особенно?

— Есть соперники, которые являются принципиальными. «Краснодар» — главный конкурент уже на протяжении трех последних сезонов. Дважды выиграли мы, в прошлом сезоне — они. Но сейчас вся борьба еще впереди. Тем более что можно обыграть принципиального соперника, но проиграть в следующем матче. Мы готовимся к каждой игре. Понимаем, что сейчас важная встреча против сильного соперника. Но какой‑то определенной особой подготовки к «Краснодару» нет.

— Черников пропускает матч из‑за дисквалификации. Насколько это облегчает жизнь «Зениту» и развязывает вам руки?

— Есть обойма игроков. Черников не является системообразующим игроком, он твердый игрок основы. Есть кем его заменить. Вопрос в том, кто появится из российских игроков — Кривцов или Пальцев. Только в этом ротация. Остальные позиции понятны. Тот состав, который играет обычно, будет и в матче против нас.

Черников удаляется достаточно много, что в этом сезоне, что в прошлом у него много карточек. Это стиль его игры. Хочется больше говорить о футболе, чем о судействе. Вопросов много, к сожалению. Хотелось бы, чтобы их было меньше. Чтобы было движение вперед, какая‑то последовательность. Пока царит непонимание, мягко говоря, — приводит слова Семака «Матч ТВ».

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от «Краснодара» на один балл.

Футбол. Премьер-лига
12.04
Зенит
:
Краснодар
П1
2.03
X
3.49
П2
3.95