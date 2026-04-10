Семак: Хочется больше говорить о футболе, а не о судействе

В воскресенье, 12 апреля, «Зенит» на своем поле примет действующего чемпиона РПЛ — «Краснодар».
— Готовитесь ли вы к матчу с «Краснодаром» как‑то особенно?
— Есть соперники, которые являются принципиальными. «Краснодар» — главный конкурент уже на протяжении трех последних сезонов. Дважды выиграли мы, в прошлом сезоне — они. Но сейчас вся борьба еще впереди. Тем более что можно обыграть принципиального соперника, но проиграть в следующем матче. Мы готовимся к каждой игре. Понимаем, что сейчас важная встреча против сильного соперника. Но какой‑то определенной особой подготовки к «Краснодару» нет.
— Черников пропускает матч из‑за дисквалификации. Насколько это облегчает жизнь «Зениту» и развязывает вам руки?
— Есть обойма игроков. Черников не является системообразующим игроком, он твердый игрок основы. Есть кем его заменить. Вопрос в том, кто появится из российских игроков — Кривцов или Пальцев. Только в этом ротация. Остальные позиции понятны. Тот состав, который играет обычно, будет и в матче против нас.
Черников удаляется достаточно много, что в этом сезоне, что в прошлом у него много карточек. Это стиль его игры. Хочется больше говорить о футболе, чем о судействе. Вопросов много, к сожалению. Хотелось бы, чтобы их было меньше. Чтобы было движение вперед, какая‑то последовательность. Пока царит непонимание, мягко говоря, — приводит слова Семака «Матч ТВ».
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от «Краснодара» на один балл.