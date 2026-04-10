Карасев рассудит «Зенит» и «Краснодар» в матче 24-го тура РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) сообщил о назначении судей на матчи 24-го тура РПЛ.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

РФС назначил арбитров и инспекторов на матчи 24-го тура Российской Премьер-лиги. Игры пройдут с 11 по 13 апреля.

11 апреля (суббота)

«Крылья Советов» — «Ахмат»: судья — Ян Бобровский. Помощники судьи — Кирилл Большаков, Алексей Ширяев; резервный судья — Алексей Лапатухин; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Андрей Иванов.

«Рубин» — «Оренбург»: судья — Андрей Прокопов. Помощники судьи — Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья — Инал Танашев; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Александр Гвардис.

«Балтика» — «Пари НН»: судья — Василий Казарцев. Помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Адлан Хатуев; резервный судья — Станислав Матвеев; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Рафаэль Шафеев; инспектор — Юрий Баскаков.

12 апреля (воскресенье)

ЦСКА — «Сочи»: судья — Сергей Цыганок. Помощники судьи — Максим Гаврилин, Алексей Ермилов; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Антон Фролов; АВАР — Иван Абросимов; инспектор — Виктор Кулагин.

«Ростов» — «Спартак»: судья — Алексей Сухой. Помощники судьи — Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья — Никита Новиков; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Ранэль Зияков; инспектор — Александр Колобаев.

«Локомотив» — «Динамо» Махачкала: судья — Кирилл Левников. Помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Ефим Рубцов; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Алексей Резников.

«Зенит» — «Краснодар»: судья — Сергей Карасев. Помощники судьи — Алексей Лунев, Дмитрий Сафьян; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Сергей Чебан; инспектор — Сергей Мацюра.

13 апреля (понедельник)

«Акрон» — «Динамо» Москва: судья — Игорь Капленков. Помощники судьи — Алексей Стипиди, Егор Болховитин; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Иван Абросимов; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Сергей Зуев.


