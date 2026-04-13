Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
17:15
Акрон
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
4.40
X
4.30
П2
1.77
Футбол. Первая лига
19:45
Факел
:
Родина
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.03
П2
3.80
Футбол. Италия
21:45
Фиорентина
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.20
П2
3.45
Футбол. Англия
22:00
Манчестер Юнайтед
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.51
П2
5.90
Футбол. Испания
22:00
Леванте
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.61
X
2.96
П2
3.18
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Вильярреал
2
П1
X
П2

КДК вновь рассмотрит ругательства Евсеева во время флеш-интервью

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС во второй раз подряд рассмотрит нецензурные высказывания главного тренера махачкалинского «Динамо» Вадима Евсеева на флеш-интервью. Об этом сообщает «Чемпионат».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Динамо" Махачкала

Комментируя итоги выездного матча 24-го тура против «Локомотива» (1:1), Евсеев во время послематчевого интервью эмоционально оценил игру своей команды, семь раз использовав ненормативную лексику. Этот эпизод включен в повестку следующего заседания КДК, которое пройдет в пятницу, 17 апреля.

На прошлой неделе КДК РФС оштрафовал Евсеева на 100 тыс. рублей нецензурные высказывания во время послематчевого флеш-интервью после домашнего матча 23-го тура РПЛ против «Балтики» (2:2). Тогда 50-летний специалист использовал мат 12 раз.

Евсеев возглавляет «Динамо» с декабря 2025 года. Под его руководством махачкалинцы провели восемь матчей, в которых одержали три победы при двух ничьих и трех поражениях.

«Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ и находится в одном балле от зоны стыковых матчей. В воскресенье, 19 апреля, махачкалинцы дома сыграют против «Зенита». Начало матча — в 14:30 по московскому времени.

Локомотив
1:1
Первый тайм: 0:0
Динамо Мх
Футбол, Премьер-лига, Тур 24
12.04.2026, 16:30 (МСК UTC+3)
РЖД Арена
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Вадим Евсеев
Голы
Локомотив
Сесар Монтес
(Николай Комличенко)
87′
Динамо Мх
Хазем Мастури
63′
Составы команд
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
83
Алексей Батраков
27
Николай Комличенко
79′
23
Сесар Монтес
25
Данил Пруцев
24
Максим Ненахов
56′
3
Лукас Фассон
7
Зелимхан Бакаев
66′
71′
74
Даниил Чевардин
19
Александр Руденко
56′
8
Владислав Сарвели
5
Жерзино Ньямси
62′
80′
32
Лукас Вера
93
Артем Карпукас
71′
14
Никита Салтыков
Динамо Мх
27
Давид Волк
22
Мохамед Аззи
47
Никита Глушков
77
Темиркан Сундуков
43
Ильяс Ахмедов
5
Джемал Табидзе
16
Уссем Мрезиг
13
Сослан Кагермазов
28′
46′
10
Джавад Хоссейннеджад
6
Мехди Мубарик
70′
24
Андрес Аларкон
25
Гамид Агаларов
46′
7
Хазем Мастури
79′
11
Миро
77′
19
Кирилл Зинович
Статистика
Локомотив
Динамо Мх
Желтые карточки
3
2
Удары (всего)
16
5
Удары в створ
5
2
Угловые
7
1
Фолы
14
7
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
