Иранец из РПЛ рассказал о состоянии на фоне событий в стране

Футболист махачкалинского «Динамо» Мохаммад Хоссейннеджад, известный как Джавад, рассказал о своем психическом состоянии на фоне кризиса в Иране.

Источник: ФК "Динамо" Махачкала

«Мне комфортно в “Динамо”. В последнее время ситуация изменилась — поначалу мне было непросто, но в последнее время стало лучше», — приводит слова Джавада РИА Новости.

С момента начала конфликта в Иране 22-летний футболист провел за махачкалинское «Динамо» семь матчей во всех турнирах, отметившись голом и двумя результативными передачами. Ранее генеральный директор Шамиль Газизов заявлял, что клуб оказывает поддержку игроку, чья семья остается в Иране.

22-летний атакующий полузащитник перешел в «Динамо» из тегеранского «Сепахана» летом 2024 года. Во всех турнирах Джавад провел 61 матч за махачкалинцев, в которых забил 6 мячей и сделал 8 результативных передач.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля объявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели.

Локомотив
1:1
Первый тайм: 0:0
Динамо Мх
Футбол, Премьер-лига, Тур 24
12.04.2026, 16:30 (МСК UTC+3)
РЖД Арена
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Вадим Евсеев
Голы
Локомотив
Сесар Монтес
(Николай Комличенко)
87′
Динамо Мх
Хазем Мастури
63′
Составы команд
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
83
Алексей Батраков
27
Николай Комличенко
79′
23
Сесар Монтес
25
Данил Пруцев
24
Максим Ненахов
56′
3
Лукас Фассон
7
Зелимхан Бакаев
66′
71′
74
Даниил Чевардин
19
Александр Руденко
56′
8
Владислав Сарвели
5
Жерзино Ньямси
62′
80′
32
Лукас Вера
93
Артем Карпукас
71′
14
Никита Салтыков
Динамо Мх
27
Давид Волк
22
Мохамед Аззи
47
Никита Глушков
77
Темиркан Сундуков
43
Ильяс Ахмедов
5
Джемал Табидзе
16
Уссем Мрезиг
13
Сослан Кагермазов
28′
46′
10
Джавад Хоссейннеджад
6
Мехди Мубарик
70′
24
Андрес Аларкон
25
Гамид Агаларов
46′
7
Хазем Мастури
79′
11
Миро
77′
19
Кирилл Зинович
Статистика
Локомотив
Динамо Мх
Желтые карточки
3
2
Удары (всего)
16
5
Удары в створ
5
2
Угловые
7
1
Фолы
14
7
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
