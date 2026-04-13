Иранец из РПЛ рассказал о состоянии на фоне событий в стране

С момента начала конфликта в Иране 22-летний футболист провел за махачкалинское «Динамо» семь матчей во всех турнирах, отметившись голом и двумя результативными передачами. Ранее генеральный директор Шамиль Газизов заявлял, что клуб оказывает поддержку игроку, чья семья остается в Иране.