Александр Кержаков выступил против лимита на легионеров

«Я вообще не сторонник лимита. Мне любые ограничения не кажутся правильными в этой ситуации. Это все равно искусственное введение дополнительных российских футболистов. Может, не по спортивным принципам. Получается, что в плане лимита следующий год будет более жестким, чем этот. Не могу говорить с точки зрения позитива, если для меня позиция по лимиту и по его введению кажется не лучшим выходом из ситуации. Я вообще против лимита. Наоборот, в конкуренции футболисты становятся сильнее», — приводит слова Кержакова «Чемпионат».