Александр Кержаков выступил против лимита на легионеров

В сезоне-2026/27 клубы РПЛ смогут заявлять не более 12 легионеров, а одновременно выпускать на поле — не более 7.
«Я вообще не сторонник лимита. Мне любые ограничения не кажутся правильными в этой ситуации. Это все равно искусственное введение дополнительных российских футболистов. Может, не по спортивным принципам. Получается, что в плане лимита следующий год будет более жестким, чем этот. Не могу говорить с точки зрения позитива, если для меня позиция по лимиту и по его введению кажется не лучшим выходом из ситуации. Я вообще против лимита. Наоборот, в конкуренции футболисты становятся сильнее», — приводит слова Кержакова «Чемпионат».
Александр Кержаков завершил профессиональную карьеру футболиста в 2017 году, после чего работал в академии «Зенита», тренировал юношеские сборные России, возглавлял такие команды как «Томь», «Пари Нижний Новгород», «Кармиотисса Полемидия» (Кипр), сербский «Спартак» из Суботицы и «Кайрат».