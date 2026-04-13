В Минспорта РФ объяснили, зачем ужесточают лимит в РПЛ

Министр спорта Михаил Дегтярев объяснил ужесточение лимита в РПЛ развитием детей.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Министр спорта России Михаил Дегтярев в интервью «России 24» заявил, что решение об ужесточении лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) связано с тем, чтобы больше молодых российских игроков получали игровое время.

«Есть разные мнения, но главное мнение — дать шанс российским игрокам вырасти. Иностранцы — пожалуйста, пусть играют в российском чемпионате, но их качество должно вырасти. То есть меньше, но качественнее», — заявил Дегтярев.

С чемпионата-2026/27 клубам разрешат включать в основной состав не более 12 легионеров, при этом одновременно на поле смогут находиться не больше семи из них. Сейчас разрешено заявлять до 13 легионеров, из которых восемь могут находиться на поле.

Реформа лимита не ограничится одним сезоном. Предполагается ежегодное ужесточение квот. В сезоне-2027/28 планка опустится до схемы «11 легионеров в заявке — 6 на поле».