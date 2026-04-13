Мамаев: ЦСКА не справляется со своими задачами

Бывший полузащитник ЦСКА Павел Мамаев поделился мнением о выступлениях «армейцев» после возобновления сезона РПЛ и рассказал о перспективах команды.
«Весной играть всегда сложнее, чем осенью. В конце сезона каждая команда борется за каждое очко. Многие матчи этого тура завершились вничью, что показывает, что никто не хочет отпускать соперников. Кто-то борется за сохранение места в лиге, кто-то за топ-3. Пока ЦСКА не справляется с поставленными задачами. Руководству и тренерскому штабу нужно принимать меры», — отметил Мамаев в интервью Metaratings.ru.
После 24 туров ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице с 42 очками. В следующем туре москвичи сыграют в гостях с «Крыльями Советов». Игра пройдёт 18 апреля, начало — в 14:30 по московскому времени.