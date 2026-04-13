Легенда «Спартака» восхитился новым лимитом на легионеров

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказал мнение, что введение более строгого лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) — необходимая мера.
Он отметил, что без ограничений сборная России просто не сможет собрать полноценный состав. «Я всегда говорил, что преобладание иностранцев в клубах мешает развитию нашей молодежи. Если в каждой команде будет по восемь легионеров, а наших игроков всего трое, как тогда формировать сборную?» — подчеркнул Кавазашвили «Советскому спорту».
С сезона-2026/27 клубам разрешат иметь в основной заявке не более 12 легионеров, при этом на поле одновременно смогут находиться не более семи иностранных игроков. Реформа лимита будет постепенно ужесточаться, и к сезону-2027/28 количество легионеров в заявке сократится до 11, а на поле смогут выходить не более 6.
В ноябре министр спорта Михаил Дегтярев подписал указ о введении нового лимита на легионеров в РПЛ, который будет действовать до конца 2025 года.