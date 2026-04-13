Легенда «Спартака» восхитился новым лимитом на легионеров

С сезона-2026/27 клубам разрешат иметь в основной заявке не более 12 легионеров, при этом на поле одновременно смогут находиться не более семи иностранных игроков. Реформа лимита будет постепенно ужесточаться, и к сезону-2027/28 количество легионеров в заявке сократится до 11, а на поле смогут выходить не более 6.